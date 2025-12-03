Trang NDTV ngày 1/12 cho biết, công ty Science Inc. của Nhật Bản mới đây đã cho ra mắt một sản phẩm mang tên "Mirai Human Washing Machine" (máy giặt người của tương lai).

Đây là một chiếc "máy giặt" đặc biệt, được thiết kế theo hình dạng của buồng lái máy bay chiến đấu dành cho một người dùng. Thiết bị này hoạt động như một buồng spa tự động công nghệ cao, có thể làm sạch người trong vài phút.

"Chiếc máy giặt này không chỉ làm sạch cơ thể, mà còn gột rửa cả tâm hồn. Buồng giặt được trang bị các cảm biến sinh hiệu để tăng mức độ an toàn và thoải mái cho người sử dụng", phát ngôn viên của Science Inc. cho biết.

"Máy giặt người" được giới thiệu tại Nhật Bản. Video: Nikkei

Chiếc "máy giặt" dài 2,5m, rộng 1m và cao 2,6m, đủ lớn để hầu hết người trưởng thành nằm thoải mái bên trong. Việc làm sạch được thực hiện bằng các bọt khí siêu nhỏ, có thể len vào lỗ chân lông, loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn và da chết. Đây là công nghệ spa cao cấp vốn đã phổ biến tại các phòng tắm và tiệm chăm sóc sắc đẹp ở Nhật Bản. Các cảm biến trong buồng giúp theo dõi tình trạng sức khỏe nhằm ngăn ngừa ngất xỉu, hoảng loạn hoặc sự cố y tế.

Để sử dụng, người dùng chỉ cần bước vào khoang, ngả người trên ghế và đóng nắp lại. Tuy vậy, sản phẩm này có mức giá lên tới 60 triệu yên (khoảng 9,3 tỷ đồng), một con số không hề dễ chịu. Vì lẽ đó, đối tượng khách hàng mà Science Inc. muốn hướng tới là các khu nghỉ dưỡng và spa cao cấp.

Theo thông tin của nhà sản xuất, hiện đã có khoảng 8 khách hàng đặt mua sản phẩm này và công ty dự kiến sẽ chỉ sản xuất giới hạn khoảng 40-50 cỗ máy trong đợt đầu tiên.