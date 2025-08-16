Từ lâu, dân chơi xe ở Thừa Thiên Huế không còn xa lạ với cái tên Lê Quang Huy (biệt danh Huy Lê, sinh năm 1994), một Youtuber nổi tiếng từng gây sốt khi sở hữu dàn 11 chiếc Honda Dream, Wave Thái biển tứ quý từ 1 đến 9, trị giá cả tỷ đồng.

Mới đây, Huy tiếp tục khiến giới chơi xe trầm trồ khi trúng đấu giá thành công hai biển số “đẹp như mơ”: 75A-444.44 và 43B-088.88. Theo anh, biển ngũ quý 4 được mua với giá 375 triệu đồng, còn biển tứ quý 8 có giá 405 triệu đồng.

Huy Lê sở hữu hai biển số “đẹp như mơ”: ngũ quý 4 75A-444.44 và tứ quý 8 43B-088.88.

Ngay sau khi nhận biển, Huy Lê lập tức gắn biển 75A-444.44 cho chiếc Mercedes-Benz C300 AMG đời 2023 phiên bản V1 full option, màu trắng. Đây là mẫu sedan hạng sang với động cơ I4 2.0L tăng áp, công suất 258 mã lực, mô-men xoắn 400 Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic và hệ dẫn động cầu sau. Xe tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong khoảng 6 giây.

Nội thất được bọc da cao cấp, trang bị màn hình giải trí 11,9 inch đặt dọc, hệ thống âm thanh Burmester, ghế chỉnh điện nhớ vị trí, cùng hàng loạt công nghệ an toàn như hỗ trợ phanh tự động, cảnh báo điểm mù, camera 360 độ.

75A-444.44 được gắn cho chiếc Mercedes-Benz C300 AMG đời 2023 phiên bản V1 full option.

Biển 43B-088.88 được anh “chọn mặt gửi vàng” cho VinFast VF3 – mẫu SUV mini chạy điện bán chạy nhất Việt Nam. VF3 có thiết kế vuông vức, đậm chất cá tính, đèn LED định vị hình chữ “U”, mâm hợp kim 16 inch và khoang lái gọn gàng nhưng hiện đại. Xe trang bị pin LFP, công suất 32 kW (43 mã lực), mô-men xoắn 110 Nm, phạm vi hoạt động khoảng 210 km mỗi lần sạc đầy.

Điều đáng nói, với việc gắn biển số VIP, giá trị của hai chiếc xe đã “đội” lên đáng kể. Theo Huy Lê, chiếc Mercedes C300 AMG vốn có giá khoảng 2,4 tỷ đồng, nay được định giá tới 4 tỷ. Trong khi đó, VF 3 từ mức 229 triệu đồng đã tăng lên khoảng 1,2 tỷ đồng.

VinFast VF3 – mẫu SUV mini chạy điện vừa ra mắt.

“Với dân chơi xe, biển số đẹp không chỉ là đam mê cá nhân mà còn là khoản đầu tư. Xe gắn biển VIP vừa giữ giá tốt, vừa tạo dấu ấn khi lăn bánh”, Huy Lê chia sẻ.

Bộ đôi biển số “độc” cùng hai mẫu xe khác biệt về phân khúc, một sang trọng, một bình dân trẻ trung khiến gara của anh trở thành điểm ghé thăm của nhiều tín đồ xe cộ.

Với giới chơi biển số, ngũ quý 4 thể hiện sự “tứ bề vững chắc”, kiên định, tạo cảm giác ổn định và bền bỉ. Những người chọn số này thường tin rằng nó mang lại sức mạnh, khả năng vượt qua thử thách.

Với biển tứ quý 8, số 8 trong tiếng Hán đọc gần giống “phát”, mang ý nghĩa phát đạt, thịnh vượng. Biển tứ quý 8 được xem là cực kỳ may mắn, tượng trưng cho tài lộc dồi dào, công việc hanh thông. Khi đi kèm số 0 ở đầu, con số mang hàm ý khởi đầu thuận lợi, mọi việc suôn sẻ.

Bảo Ngọc

Tin bài cộng tác gửi về email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!