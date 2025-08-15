Nửa đầu tháng 8, trong bối cảnh Chỉ thị 20 của Thủ tướng chỉ đạo thực hiện lộ trình cấm xe máy xăng tại Hà Nội, nhiều mẫu xe máy điện tăng giá mạnh do nhu cầu tăng và nguồn cung hạn chế.

Mẫu xe máy điện bán giá chênh cao nhất phải kể đến là Honda Icon e. Mẫu xe này vừa ra mắt cách đây không lâu, đang bị đẩy giá lên 30,5 triệu đồng tại một số đại lý, chênh tới 4 triệu đồng so với mức niêm yết 26,5 triệu đồng. Mẫu này có ngoại hình tương tự mẫu xe máy xăng Honda Vision nhưng sử dụng động cơ điện, tầm hoạt động khoảng 50 km mỗi lần sạc, phù hợp di chuyển nội đô. Tháng trước, Icon e chưa bán rộng rãi, nên mức chênh hiện nay được xem là khá cao ngay khi vừa mở bán.

Honda Icon e – mẫu xe máy điện vừa ra mắt đang bị đẩy giá lên 30,5 triệu đồng tại một số đại lý, chênh tới 4 triệu đồng so với mức niêm yết 26,5 triệu đồng. Ảnh: HEAD Honda.

Mẫu xe máy điện Việt Nam VinFast Theon S đang bán giá 63-65 triệu đồng, chênh 1-2 triệu đồng do khan hàng cục bộ. Xe trang bị động cơ công suất 7.100W, vận tốc tối đa 99 km/h.

Các mẫu khác của VinFast giữ giá ổn định như Evo200 giá 22 triệu đồng, Feliz S giá 29 triệu đồng. Với thương hiệu Dat Bike Weaver++, xe cũng giữ giá niêm yết 65,9 triệu đồng nhưng thời gian giao hàng có thể kéo dài hơn so với tháng trước.

Thương hiệu Trung Quốc Yadea Xmen Neo có giá 17-19 triệu đồng, một số bản bị đội giá 1-1,5 triệu đồng tại các đại lý lớn.

Còn lại, mẫu Yadea G5 vẫn giữ giá 21-23 triệu đồng. Mẫu xe này sử dụng pin lithium, tốc độ tối đa 52 km/h, bản G5 Pro mạnh hơn dành cho người thường xuyên đi xa.

Ngoài ra, ở phân khúc xe máy xăng, xu hướng giảm giá là chủ đạo. Tuy nhiên, riêng “vua tay ga” Honda SH vẫn bán giá chênh, có giá 79-90 triệu đồng cho bản 125cc và 95-115 triệu đồng cho bản 160cc, chênh từ 2-5 triệu đồng so với giá niêm yết tùy đại lý. Xe được ưa chuộng nhờ kiểu dáng sang trọng, động cơ eSP+ tiết kiệm nhiên liệu, hệ thống phanh ABS an toàn.

Theo nhận định từ các chủ đại lý, giá xe điện tăng chủ yếu do nhu cầu ban đầu cao và nguồn hàng chưa về nhiều, trong khi xe xăng giảm giá sâu nhằm kích thích sức mua và giải phóng lượng tồn kho từ các tháng trước. Diễn biến này dự kiến còn tiếp tục trong vài tuần tới, đặc biệt khi mùa tựu trường đang đến gần, đây là thời điểm nhu cầu mua xe của học sinh, sinh viên tăng mạnh.

Bảo Ngọc

