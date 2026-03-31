Người cha viết kín 19 cuốn nhật ký dành trọn tình yêu thương dành cho con gái mình. Ảnh: QQ

Năm 1994, khi con gái chào đời, ông Đặng (27 tuổi) bắt đầu viết nhật ký. Từng dòng chữ mộc mạc ghi lại hành trình lớn lên của con từ tiếng khóc đầu đời, những đêm thức trắng chăm con, cho đến những thay đổi nhỏ nhất trong sinh hoạt hằng ngày.

Suốt 20 năm, ông lặng lẽ viết, để rồi khi con tròn 20 tuổi đã có trong tay 19 cuốn sổ dày đặc chữ của cha, trang QQ đưa tin.

Năm 2022, ông qua đời vì ung thư. Trước đó, ông đã trao lại toàn bộ nhật ký cho con gái. Tuy nhiên, phải đến gần đây, con gái ông mới đủ can đảm mở ra đọc. Chỉ vài trang đầu tiên, chị đã không thể kìm được nước mắt.

“Có những thứ sẽ biến mất theo thời gian, nhưng nếu viết ra thì sẽ không bao giờ bị lãng quên. Đây là tài sản thực sự cha để lại cho con”, chị nhớ lại lời dặn của cha.

Trong những trang nhật ký đầu tiên, người cha ghi lại niềm hạnh phúc khi đón con chào đời, xen lẫn sự vụng về của lần đầu làm cha. Ông từng tự trách khi mặc quá nhiều quần áo khiến con bị rôm sảy, vui mừng khi con được khen bụ bẫm, đáng yêu, và dành cả tháng trời chỉ để tìm một cái tên ý nghĩa cho con.

Sau khi ly hôn, ông một mình nuôi con khôn lớn. Trong ký ức của con gái ông, cha vừa là cha, vừa là mẹ. Mỗi sáng sớm, ông đều chải tóc cho con, đưa con đi học; tan làm lại đi chợ nấu ăn; tối đến chuẩn bị quần áo cho ngày hôm sau. Dù con nghịch ngợm, ông chưa từng đánh, chỉ nhẹ nhàng dạy bảo.

Khi con gái lớn lên, ông trở nên nghiêm khắc hơn: quy định giờ giấc, cách ăn mặc, thậm chí nhờ giáo viên theo dõi để tránh con yêu sớm. Tất cả đều xuất phát từ nỗi lo lắng thầm lặng của một người cha.

Một đoạn nhật ký năm 1996 khiến chị xúc động nhất khi đọc lại. Trong đó, ông viết về áp lực kinh tế ngày càng lớn khi con sắp đến tuổi đi học, nhưng vẫn quyết tâm thay đổi để con có điều kiện học tập tốt hơn.

Chỉ khi đọc những dòng này, chị mới biết cha từng nghỉ việc, trải qua giai đoạn khó khăn, thậm chí phải gửi con về cho bà nội chăm sóc. Khi biết con bị bắt nạt, ông đã ôm con khóc vì tự trách bản thân.

Trang nhật ký cuối cùng được viết vào năm 2014, khép lại “lời hẹn 20 năm”. Người cha dặn con: “Con đường phía trước phải do chính con bước đi. Cha luôn mong con đi đúng hướng”.

Sau này, chị mới hiểu thêm một điều, di nguyện lớn nhất của cha là mong chị có một gia đình trọn vẹn, có con cái, để tiếp nối yêu thương.

Hiện tại, chị bắt đầu đăng tải từng phần nhật ký của cha lên mạng. Dù vẫn nhiều lần nghẹn ngào khi đọc lại, chị cho biết sẽ tiếp tục chia sẻ để lan tỏa tình yêu của cha.

“Một người cha dành cả đời để yêu con. Những điều bình dị ấy chính là di sản quý giá nhất mà cha để lại”, chị nói.

Câu chuyện giản dị nhưng sâu sắc này đang chạm đến trái tim nhiều người, như một lời nhắc nhở về tình phụ tử, lặng lẽ, bền bỉ nhưng vô cùng lớn lao.