Cuối năm 2024, bà Lục Tú Vân (72 tuổi) trở về Trung Quốc sau nhiều năm định cư ở nước ngoài. Khi kiểm tra lại đồ đạc của cha tại Thượng Hải, bà bất ngờ phát hiện một cuốn nhật ký cũ. Trong đó có một trang ghi tên họ hàng và một địa chỉ xa lạ ở Hàng Châu, trang 163 đưa tin.

"Tôi đi du học năm 1987 rồi ở lại luôn. Khi cha mẹ mất, tôi rất muốn tìm họ hàng trong nước nhưng không có bất kỳ manh mối nào. Khi thấy trang nhật ký ấy, tôi coi như báu vật", bà Lục chia sẻ.

9h ngày 25/11, bà Lục Tú Vân bắt tàu từ Thượng Hải đến Hàng Châu, đi thẳng đến đồn Công an Thanh Ba. Mái tóc bạc trắng, đôi mắt đầy lo âu, bà đưa bức ảnh chụp trang nhật ký và nói: "Tôi chỉ nhớ mơ hồ cái tên, địa chỉ chắc đổi hết rồi. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu…".

Bà Lục Tú Vân đến đồn công an để đi tìm người thân thông qua cuốn nhật ký đã cũ. Ảnh: 163.com

Tiếp nhận câu chuyện, nữ cảnh sát Trần Tiểu Dũ giải thích: "Địa danh cũ giờ không còn. Chỉ dựa vào tên để tìm thì như mò kim đáy bể, đó là chưa loại trừ khả năng có thể sai lệch thông tin".

Nhưng trước mong mỏi của bà cụ, nữ cảnh sát khẳng định: "Chỉ cần còn một tia hy vọng, chúng tôi nhất định dốc sức tìm kiếm".

Trần Tiểu Dũ phối hợp với phụ tá Triệu Quyên, mở rộng tra cứu toàn thành phố. Sau nhiều lần đối chiếu và loại trừ, họ phát hiện một người phụ nữ 62 tuổi, Từ Lan Anh, sống tại Tây Hồ, có thông tin khá khớp.

Khi gọi điện, bà Lan Anh không nhớ ra “người chị họ” ở đầu dây bên kia. Cuộc trò chuyện gần như rơi vào bế tắc, cho đến khi cảnh sát nhắc tên người cha đã mất của bà Lục Tú Vân. Người ở đầu dây kia bỗng im lặng vài giây: "Đúng rồi...".

Giọng bà Lan Anh thay đổi. Ký ức dần trở lại, gia đình bà Lan Anh quả thật có một người chị họ ra nước ngoài từ nhiều năm trước. Bà Tú Vân xúc động rơi nước mắt khi biết đã tìm đúng manh mối. Hai chị em lập tức kết bạn WeChat và hẹn ngày gặp nhau.

Ngay sau đó, bà mượn giấy bút tại đồn công an và viết một lá thư cảm ơn: "Không ngờ tôi có thể tìm được người thân nhanh đến vậy. Thật sự biết ơn mọi người!".

Không chỉ liên lạc được với em họ tại Hàng Châu, bà Tú Vân còn tìm được một người em họ khác ở Quảng Châu (là em gái của bà Lan Anh) và đã mua vé để đi gặp.

"Tuổi già rồi, tôi chỉ mong lá rụng về cội. Tìm được họ hàng, lòng tôi nhẹ nhõm hẳn, như cái rễ lâu ngày bị đứt nay được nối lại", bà Tú Vân nói.

Theo thông tin, mẹ của bà Lục Tú Vân và cha của bà Từ Lan Anh là chị em ruột. Năm 1995, bà từng gặp hai người em họ khi về nước công tác, nhưng sau khi mẹ mất, mối liên hệ bị gián đoạn suốt 30 năm.