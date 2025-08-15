XEM CLIP:

Khoảng 14h ngày 15/8, người dân đi qua hầm Thủ Thiêm không khỏi bất ngờ khi chứng kiến một con bò "đột nhập" vào đường hầm, theo hướng đường Mai Chí Thọ đi đại lộ Võ Văn Kiệt.

Hình ảnh hy hữu bò 'đột nhập' vào hầm Thủ Thiêm. Ảnh: TH

Theo đại diện Trung tâm Quản lý điều hành Giao thông đô thị TPHCM (đơn vị quản lý hầm Thủ Thiêm), vào khoảng 13h30, qua hệ thống camera giám sát giao thông, Trung tâm phát hiện đàn bò khoảng 15 con tại giao lộ Mai Chí Thọ - Tố Hữu (Phường An Khánh).

Ngay sau khi phát hiện, Trung tâm đã điều lực lượng cứu hộ ra để ngăn chặn, đồng thời báo cáo Công an phường An Khánh để hỗ trợ xử lý.

Đến 13h39, có một con bò tách đàn chạy vào khu vực đường hầm hướng lưu thông từ phường An Khánh qua Phường Bến Thành. Lực lượng bảo vệ đầu hầm đã ngăn chặn, tuy nhiên bò hoảng loạn chạy thẳng vào bên trong đường hầm.

Khi vào trong khu vực đường hầm, Trung tâm đã phối hợp với lực lượng CSGT điều tiết giao thông để đưa bò ra ngoài.

Đến 14h15 phút lực lượng cứu hộ Trung tâm đã đưa bò ra khỏi hầm phía đầu hầm phường Bến Thành. Trung tâm đã báo Công an Phường An Khánh, Công an phường Bến Thành để phối hợp xử lý.

"Để tránh nguy hiểm cho các phương tiện, nhân viên đã tiếp cận, dẫn dụ cho bò ra ngoài hầm. Rất may sự việc không gây ra tai nạn hay thiệt hại nào. Phía chủ bò cũng đã đến làm việc với lực lượng chức năng", phía đại diện trung tâm thông tin.

Nhân viên Trung tâm Quản lý điều hành Giao thông đô thị TPHCM dẫn dụ bò ra ngoài để đảm bảo an toàn giao thông hầm Thủ Thiêm. Ảnh: HN.

Sự việc hy hữu này đã thu hút sự chú ý của nhiều người đi đường. Một số người dân cho biết, việc gia súc đi lạc vào các tuyến đường lớn, đặc biệt là hầm Thủ Thiêm, là điều hiếm gặp và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cẩn trọng hơn trong việc chăn thả gia súc, không để chúng đi lạc vào các khu vực công cộng, đặc biệt là các tuyến đường huyết mạch. Đồng thời, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm để đảm bảo an toàn cho người dân.