Bộ GD-ĐT vừa ban hành thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về xác định chỉ tiêu tuyển sinh, chương trình đào tạo và công tác tuyển sinh, đào tạo trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non, đại học và sau đại học.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 11/11/2026; riêng Điều 1 đến Điều 9 sửa đổi quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non có hiệu lực từ ngày 1/1/2027. Các nội dung có lộ trình riêng, thực hiện theo năm tuyển sinh tương ứng.

Siết phương thức tuyển sinh theo lộ trình, không còn điểm cộng từ năm 2028

Thông tư quy định cơ sở đào tạo sử dụng tối đa 5 phương thức tuyển sinh. Mỗi chương trình, hình thức đào tạo sử dụng tối đa 3 phương thức từ năm 2027 và 2 phương thức từ năm 2028, không bao gồm phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển đối tượng cử tuyển.

Cơ sở đào tạo phải quy định cụ thể trọng số tính điểm xét của từng hợp phần trong mỗi phương thức; công khai tiêu chí đánh giá, xét tuyển, cách tính điểm, bảo đảm chỉ có duy nhất một thang điểm xét tuyển và các thí sinh có cùng điều kiện tham gia xét tuyển, trừ đối tượng xét tuyển thẳng.

Cơ sở đào tạo đã sử dụng điểm cộng trong các phương thức tuyển sinh từ năm 2026 trở về trước được tiếp tục áp dụng trong năm 2027. Tổng điểm cộng không vượt quá 0,5 điểm theo thang điểm 30 và phải giải trình việc sử dụng. Từ năm tuyển sinh 2028, cơ sở đào tạo không sử dụng điểm cộng trong tuyển sinh. Dù vậy, thí sinh vẫn được quy đổi IELTS thành điểm môn ngoại ngữ nếu trường đại học chấp nhận.

Giảm giấy tờ cho thí sinh

Theo thông tư, cơ sở đào tạo phải công bố và thực hiện đúng cam kết thông tin tuyển sinh, bao gồm đối tượng, điều kiện dự tuyển, nguồn tuyển, phương thức tuyển sinh, ngưỡng đầu vào, quy tắc quy đổi độ lệch điểm, tiêu chí phụ nếu có; chịu trách nhiệm giải trình với thí sinh, cơ quan quản lý nhà nước và xã hội.

Thông tư yêu cầu khai thác dữ liệu tuyển sinh, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để giảm tối đa hồ sơ và thủ tục từ đăng ký xét tuyển đến nhập học. Cơ sở đào tạo không yêu cầu thí sinh bổ sung hồ sơ, giấy tờ, chứng chỉ, chứng nhận kết quả đã có đầy đủ, hợp lệ trên Hệ thống dữ liệu tuyển sinh, trừ trường hợp thông tin chưa đầy đủ, chưa được cập nhật hoặc cần xác minh theo quy định.

Cơ sở đào tạo không được thu thêm lệ phí xét tuyển dưới bất kỳ hình thức nào đối với thí sinh đăng ký và nộp lệ phí qua Hệ thống xét tuyển chung.

Thí sinh dự kỳ thi để tuyển sinh đại học năm 2026. Ảnh: Nguyễn Huế

Trong việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, cơ sở đào tạo được quyền tự chủ nhưng phải tự chịu trách nhiệm và thực hiện trách nhiệm giải trình. Giảng viên tham gia xác định chỉ tiêu phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ, định mức giờ giảng; thu nhập của giảng viên phải được minh chứng thông qua dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu.

Số lượng tuyển sinh thạc sĩ không vượt quá năng lực đào tạo theo nhóm ngành; riêng các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên và lĩnh vực sức khỏe, yêu cầu này được xác định theo từng ngành.

Việc đào tạo thạc sĩ được tổ chức theo hình thức chính quy và thường xuyên. Người học nhận học bổng Chính phủ theo Nghị định 179/2026/NĐ-CP phải học chính quy, tập trung toàn thời gian học tập, nghiên cứu theo kế hoạch của cơ sở đào tạo, tham gia hoạt động chuyên môn và không làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác trong thời gian học tập.