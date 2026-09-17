Thông tư 74/2026/TT-BGDĐT quy định Danh mục ngành đào tạo các trình độ của giáo dục đại học sẽ thay thế Thông tư 09/2022/TT-BGDĐT. Thông tư có hiệu lực từ ngày 12/10/2026 và áp dụng đối với các khóa tuyển sinh từ ngày 1/1/2027.

Danh mục mới gồm 22 lĩnh vực đào tạo, từ khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên, nghệ thuật, nhân văn, khoa học xã hội và hành vi đến máy tính và công nghệ thông tin, kỹ thuật, sức khỏe, môi trường, an ninh và quốc phòng. Điểm đáng chú ý là cùng với việc bổ sung, sắp xếp lại một số ngành, Bộ GD-ĐT thực hiện đổi tên nhiều ngành đào tạo hiện có.

Hàng loạt ngành được gom về tên gọi chung

Ở nhóm kinh doanh, Quản trị thương hiệu, Quản trị doanh nghiệp và công nghệ, Quản trị công nghiệp và phát triển doanh nghiệp được sắp xếp vào Quản trị kinh doanh; Digital Marketing, Marketing và truyền thông thành Marketing; Kinh doanh thời trang và dệt may, Kinh doanh xuất bản phẩm, Kinh doanh nông nghiệp, Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn thành Kinh doanh thương mại.

Thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT

Trong lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin, Khoa học và kỹ thuật máy tính, Khoa học máy tính và thông tin được sắp xếp vào Khoa học máy tính; Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo được sắp xếp vào Trí tuệ nhân tạo; Quản lý hệ thống thông tin thành Hệ thống thông tin; Kỹ thuật phần mềm ô tô được sắp xếp vào Kỹ thuật phần mềm.

Ở lĩnh vực sức khỏe, một số ngành cũng được sắp xếp lại như Khoa học Y sinh thành Y khoa, Dược lý và dược lâm sàng thành Dược học, Phẫu thuật hàm mặt, Chỉnh hình răng mặt thành Răng - Hàm - Mặt, trong khi Vật lý trị liệu, Hoạt động trị liệu, Ngôn ngữ trị liệu được đưa vào Kỹ thuật Phục hồi chức năng.

Ngoài ra, các ngành sư phạm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc, tiếng Nhật, tiếng Hàn Quốc... được sắp xếp vào Sư phạm tiếng nước ngoài.

Tuyển sinh theo tên và mã ngành mới từ năm 2027

Việc thay đổi tên ngành không đồng nghĩa với việc các trường phải dừng đào tạo chương trình hiện có. Theo quy định chuyển tiếp, với những ngành đã được cập nhật tên hoặc mã ngành mới, các cơ sở đào tạo tiếp tục tuyển sinh và đào tạo với tên gọi, mã ngành mới từ ngày 1/1/2027. Đối với các khóa tuyển sinh trước thời điểm này, trường tiếp tục đào tạo theo thông tin đã công bố khi tuyển sinh.

Thông tư 74 quy định các cơ sở đào tạo có trách nhiệm thống kê, phân loại chương trình đào tạo theo Danh mục ngành mới; đồng thời công khai danh mục chương trình đào tạo trên trang thông tin điện tử và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục đại học. Đối với các ngành đã được cập nhật tên hoặc mã ngành mới, cơ sở đào tạo phải rà soát, sắp xếp và thực hiện theo danh mục mới trước kỳ tuyển sinh 2027.

Thông tư cũng quy định nguyên tắc khi đổi tên ngành: ngành được đổi tên sẽ giữ nguyên mã ngành đào tạo, trong khi ngành được chuyển sang vị trí khác trong danh mục sẽ được cấp mã ngành mới phù hợp với lĩnh vực, nhóm ngành mới.

Theo Bộ GD-ĐT, việc xây dựng danh mục mới nhằm chuẩn hóa hệ thống phân loại ngành đào tạo, phục vụ tuyển sinh, đào tạo, kiểm định chất lượng, cấp và quản lý văn bằng, đồng thời hỗ trợ các trường thực hiện quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình.

Như vậy, từ kỳ tuyển sinh đại học năm 2027, thí sinh cần lưu ý rằng tên ngành trên thông tin tuyển sinh của các trường có thể khác với tên ngành quen thuộc những năm trước, dù chương trình đào tạo có thể được kế thừa, sắp xếp trong cùng nhóm chuyên môn.

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