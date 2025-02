Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/3. Ông Lê Tấn Dũng sinh năm 1966, quê tỉnh Long An.

Ông Lê Tấn Dũng, tân Thứ trưởng Bộ GD-ĐT.

Trước khi giữ cương vị Thứ trưởng Bộ GD-ĐT ông Dũng từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Long An; Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Long An; Bí thư Huyện ủy Thủ Thừa, tỉnh Long An; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Trước đây, khi là Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ông Dũng giúp Bộ trưởng chỉ đạo các lĩnh vực: giáo dục nghề nghiệp; các trường đại học thuộc Bộ; công tác Văn phòng; công tác Đảng - Đoàn thể; Ban quản lý dự án trực thuộc Bộ và theo dõi các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực phụ trách thuộc phạm vi, trách nhiệm của Bộ.

Như vậy, hiện nay, ngoài Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Bộ GD-ĐT có 5 thứ trưởng gồm: ông Phạm Ngọc Thưởng, ông Hoàng Minh Sơn, ông Nguyễn Văn Phúc, bà Nguyễn Thị Kim Chi và ông Lê Tấn Dũng.