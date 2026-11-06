Bộ GD-ĐT vừa hướng dẫn về việc tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2026-2027, trong đó nêu rõ lịch thi.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm 2026 diễn ra trong 2 ngày 30-31/12.

Cụ thể, ngày 30/12: Thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và thi lập trình trên máy tính đối với môn Tin học.

Ngày 31/12: Thi viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học; Thi nói các môn Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Nhật và thi lập trình trên máy tính đối với môn Tin học.

Phong bì chứa đề thi được mở tại phòng thi lúc 7h50. Thời gian bắt đầu làm bài của mỗi buổi thi là 8h.

Đội tuyển dự thi học sinh giỏi môn Ngữ văn năm học 2026-2027 của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội.

Theo Bộ GD-ĐT, nội dung thi bám sát Chương trình giáo dục phổ thông và Chương trình giáo dục nâng cao dành cho các môn chuyên tại trường THPT chuyên.

Mỗi thí sinh được phát một tập tài liệu gồm đề thi và phần ghi câu trả lời tương ứng với từng câu hỏi. Thí sinh phải làm bài trực tiếp vào phần trả lời của tập đề thi và ghi câu trả lời vào đúng vị trí tương ứng với từng câu hỏi; không được tháo ghim hoặc tách rời các trang của tập đề thi.

Trước ngày 28/11, các đơn vị dự thi thuộc Hội đồng coi thi ghép phải gửi bản đăng ký và danh sách thí sinh dự thi.

Trước ngày 30/11, các Hội đồng coi thi phải gửi đăng ký số lượng thí sinh dự thi về Bộ GD-ĐT.

Các Hội đồng coi thi khai mạc vào ngày 29/12 và sẽ tổ chức cho thí sinh thi thử bài thi nói các môn Ngoại ngữ, hoàn thành trước 16h.

Ở buổi thi nói của các môn ngoại ngữ, khi hệ thống bắt đầu ghi âm, thí sinh phải đọc mã số của đề thi, nội dung của câu hỏi trong đề thi trước khi bắt đầu trả lời. Trong phần trả lời, thí sinh không được đọc họ tên, số báo danh, tiết lộ thông tin cá nhân hoặc tạo ra tiếng động để đánh dấu phần thi của mình. Khi ghi âm bài thi, thí sinh phải nói to, rõ ràng.

Kết quả thi dự kiến công bố vào ngày 21/1/2027.