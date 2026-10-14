Trong 37 thủ khoa kỳ thi chọn học sinh giỏi của Hà Nội năm 2026 có những học sinh đến từ ‘trường làng’ như THPT Hoài Đức A, THPT Quốc Oai, THPT Mỹ Đức B. Riêng Trường THPT Hoài Đức A có 2 giải Nhất môn Toán, 1 em là thủ khoa.

Ở kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp TP Hà Nội năm học 2026-2027, học sinh Trường THPT Hoài Đức A gây ấn tượng khi giành được 2 giải Nhất, 5 giải Ba và 9 giải Khuyến khích.

Trong đó, 2 giải Nhất môn Toán thuộc về các em Nguyễn Thành Nam (lớp 12A9) và Nguyễn Xuân Đạt (lớp 12A2). Đặc biệt, em Nguyễn Thành Nam không chỉ giành giải Nhất mà còn trở thành thủ khoa ở môn Toán khi đạt điểm tuyệt đối 20/20.

Nguyễn Thành Nam (học sinh lớp 12A9 của Trường THPT Hoài Đức A) không chỉ giành giải Nhất ở kỳ thi học sinh giỏi thành phố Hà Nội mà còn trở thành thủ khoa ở môn Toán với điểm tuyệt đối 20/20. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Thành Nam chia sẻ, khi biết kết quả em khá bất ngờ và nhưng vô cùng hạnh phúc. Ban đầu, em chỉ đặt mục tiêu đạt từ giải Ba trở lên. "Đây là món quà thực sự quá ý nghĩa với em để dành tặng bố mẹ, các thầy cô vì đã luôn đồng hành và động viên em học thật tốt", Nam nói.

Nam sinh cho hay, Toán là môn học mà em đam mê từ tiểu học và niềm yêu thích lớn dần theo thời gian. Nhiều kiến thức về Toán được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống hằng ngày khiến em cảm thấy bị lôi cuốn và muốn khám phá. Nam chia sẻ, các thầy cô đã định hướng cho em rất nhiều để có thể phát huy được hết khả năng của mình ở các sân chơi các cấp.

Chia sẻ với VietNamNet, thầy Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường THPT Hoài Đức A cho hay rất vui với thành tích ấn tượng của các học sinh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp thành phố năm học 2026-2027. “Việc có tới 2 giải Nhất môn Toán, trong đó có 1 em trở thành thủ khoa toàn Hà Nội là một dấu mốc đáng tự hào trong hành trình tiến tới chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường THPT Hoài Đức A. Tôi hy vọng, các lớp thế hệ học trò sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng, chinh phục những chân trời tri thức mới, để viết nên những trang mới trong bảng vàng thành tích của nhà trường”, ông Kiên nói.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Hiệu trưởng Trường THPT Hoài Đức A cùng đội tuyển dự thi học sinh giỏi cấp thành phố của trường. Ảnh: Nhà trường cung cấp.

Kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố và chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia các môn văn hóa lớp 12 cấp THPT của Hà Nội năm nay có gần 5.600 thí sinh dự thi, chia làm 2 bảng A và B.

Chung cuộc, có 3.331 học sinh đoạt giải, trong đó có 166 giải Nhất, 526 giải Nhì, 969 giải Ba và 1.670 giải Khuyến khích.

Riêng ở bảng A, chỉ dành cho học sinh trường không chuyên và chọn học sinh giỏi cấp thành phố, có 15 thủ khoa. Môn Toán có 2 thủ khoa, cùng đạt điểm tuyệt đối 20/20, đến từ Trường THPT Quốc Oai và Trường THPT Hoài Đức A.

Môn Tin học cũng có thủ khoa 20 điểm, là học sinh Trường Hữu Nghị T78. Thủ khoa môn Ngữ văn là học sinh Trường THPT Tây Hồ. Thủ khoa môn Tiếng Anh là học sinh Trường THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trưng.

Môn Lịch sử có 3 thủ khoa, đến từ các trường THPT Phan Đình Phùng, THCS&THPT Newton và THPT Mỹ Đình.

Tại bảng B, dành cho tất cả thí sinh, thi theo chương trình chuyên, chọn học sinh giỏi thành phố, đồng thời chọn đội tuyển dự thi cấp quốc gia, có 22 thủ khoa. Trong đó có 11 em là học sinh Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam (ở các môn Địa lý, Hóa học, Lịch sử, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Trung, Tin học và Vật lý).

Thủ khoa môn Tin học đạt điểm tuyệt đối 40/40. Môn Ngữ văn và môn Lịch sử cùng có 5 thủ khoa. Trường THPT Chuyên Chu Văn An có 6 thủ khoa, Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ có 2 thủ khoa, Trường THPT Chuyên Sơn Tây có 1 thủ khoa. Hai trường không chuyên có thủ khoa là Trường THCS&THPT Newton (môn Toán) và Trường THPT Phan Đình Phùng (môn Lịch sử).