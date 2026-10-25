Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo thông tư ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu để lấy ý kiến góp ý.

Theo đó, dự thảo thông tư nêu danh mục ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp, giáo dục trung học nghề, trình độ sơ cấp và danh mục ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp.

Ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong giáo dục nghề nghiệp là ngành, nghề trong quá trình đào tạo, người học phải trực tiếp thực hành các công việc thuộc nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của pháp luật; đồng thời có mức độ, cường độ hoặc thời gian tiếp xúc đáng kể với các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại.

Tiêu chí xác định là có tổng thời gian người học trực tiếp thực hành các công việc ở mức nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trở lên chiếm từ 50% trở lên so với tổng thời gian thực hành của chương trình đào tạo hoặc có thời gian thực hành, thực hiện công việc ở mức đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm chiếm từ 30% trở lên. Trường hợp chưa đạt tỷ lệ trên nhưng quá trình thực hành, thực hiện các công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại ở mức cao, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, an toàn của người học thì được xem xét trên cơ sở đánh giá mức độ rủi ro và đặc thù của ngành, nghề.

Dưới đây là dự kiến danh mục ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:

Ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu là ngành, nghề đào tạo có nhu cầu sử dụng nhân lực hiện tại hoặc trong tương lai để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội nhưng khó thu hút người học; ngành, nghề có tỷ lệ tuyển sinh thực tế thấp so với chỉ tiêu tuyển sinh được xác định phù hợp với năng lực đào tạo và nhu cầu nhân lực hoặc quy mô tuyển sinh liên tục giảm, không đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động trong 3 năm liên tiếp.

Dưới đây là dự kiến danh mục ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu:

Theo dự thảo thông tư, danh mục ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và danh mục ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu được chỉnh sửa, bổ sung định kỳ ít nhất 1 lần trong 5 năm.