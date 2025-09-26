Hội nghị có sự tham dự của ông Phạm Ngọc Thưởng - Thứ trưởng Thường trực Bộ GDĐT, Trưởng Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, cùng lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng của Bộ Giáo dục và đào tạo; Ban Tuyên giáo và dân vận TW; Bộ Công an; Thanh tra Chính phủ; Ban Cơ yếu Chính phủ…và hơn 500 đại biểu là Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường đại học; Lãnh đạo các Sở GDĐT các tỉnh, thành trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu Khai mạc và chỉ đạo hội nghị

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng đã ghi nhận những nỗ lực và thành quả tích cực của toàn ngành giáo dục trong kỳ thi vừa qua. Đồng thời, ông cũng đánh giá cao công tác tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Bên cạnh đó, Thứ trưởng yêu cầu hội nghị cần nghiêm túc tổng kết, rút kinh nghiệm một cách sâu sắc để tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức kỳ thi, đảm bảo sự công bằng và hiệu quả cho những năm tiếp theo.

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 có 1.165.289 thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi, tăng gần 100.000 thí sinh so với năm 2024. Toàn quốc bố trí 2.494 điểm thi với tổng cộng 49.849 phòng thi. Công tác coi thi tại các điểm thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng kế hoạch, bảo đảm tính thiết thực và hiệu quả.

GS.TS Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tổng kết công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, GS.TS Huỳnh Văn Chương - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT cho biết: “Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 đã diễn ra thành công, an toàn và nghiêm túc, phản ánh đúng chất lượng dạy học. Để chuẩn bị cho năm 2026, Cục sẽ tiếp tục phát huy những điểm tích cực, đồng thời rút kinh nghiệm từ kỳ thi vừa qua để nâng cao hơn nữa chất lượng tổ chức”.

Hội nghị đã chỉ ra một số kinh nghiệm quan trọng để chuẩn bị cho kỳ thi năm 2026 - khi toàn bộ học sinh tham gia thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 như tăng cường phối hợp giữa địa phương và đơn vị chủ trì; đổi mới nội dung tập huấn, đi sâu vào thực tiễn; nâng cấp phần mềm quản lý kỳ thi; truyền thông kịp thời, rõ ràng đến học sinh, phụ huynh, giáo viên về kỳ thi.

Thứ Trưởng Bộ GDĐT Phạm Ngọc Thưởng và Cục trưởng Huỳnh Văn Chương chủ trì phần trao đổi, thảo luận tại Hội nghị

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay đã diễn ra tốt đẹp và đạt được những kết quả đáng ghi nhận, dù phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là trong bối cảnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngày càng mạnh mẽ. Với những bài học kinh nghiệm từ năm 2025, ngành giáo dục cùng các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ quyết tâm tiếp tục phát huy thành quả, hoàn thiện hơn nữa về phương thức tổ chức và công nghệ để kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và các năm tiếp theo diễn ra ngày càng an toàn, minh bạch và hiệu quả hơn.

Toàn cảnh Hội nghị tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng đánh giá cao công tác tổ chức chu đáo, chuyên nghiệp của Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Sở hữu cơ sở vật chất hiện đại và năng lực tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã được Bộ GD&ĐT tin tưởng lựa chọn để đăng cai hội nghị tổng kết năm nay. Sự kiện này không chỉ khẳng định vai trò của nhà trường trong việc đồng hành cùng sự nghiệp đổi mới giáo dục mà còn là minh chứng cho uy tín, vị thế và trách nhiệm xã hội của Trường Đại học Tôn Đức Thắng trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam.

Lãnh đạo các Cục, Vụ chức năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ban Tuyên giáo trung ương; Bộ Công an; Thanh tra Chính phủ; Ban Cơ yếu Chính phủ chụp hình lưu niệm tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Tú Uyên