Khởi công vào tháng 8/2008 tại thành phố cảng Thiên Tân, Goldin Finance 117 (còn gọi là Cao Ngân Kim Dung 117 hay Thiên Tân 117 Đại Hạ) được kỳ vọng sẽ trở thành "tòa nhà cao nhất miền Bắc Trung Quốc" với 128 tầng nổi trên mặt đất và 4 tầng hầm.

Tầm nhìn của tỷ phú Hồng Kông Phan Tô Đồng là biến khu vực này thành một khu dân cư và thương mại sang trọng với bảo tàng rượu vang, khu vườn rộng lớn và cả câu lạc bộ polo. Dự án được xây dựng với chi phí ước tính 1,2 tỷ USD. Nếu hoàn thành, tòa tháp sẽ là tòa nhà cao thứ năm thế giới.

Tuy nhiên, kế hoạch này đổ vỡ vào năm 2015. Công ty mẹ Goldin Properties rơi vào khủng hoảng sau cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán Trung Quốc tháng 6/2015 và phải đình chỉ xây dựng vào tháng 12 cùng năm.

Tòa nhà Goldin Finance 117 từng được Guinness ghi nhận là "tòa nhà cao nhất thế giới không có người ở" sau hàng chục năm xây dựng dang dở. Ảnh: Baidu

Tháng 9/2015, Goldin Finance 117 được Guinness World Records ghi nhận là "tòa nhà cao nhất thế giới không có người ở".

Phía sau công trình dang dở là một cuộc khủng hoảng tài chính quy mô lớn của tập đoàn Goldin. Theo Caixin, các khoản vay liên quan đến đế chế Goldin của tỷ phú Phan Tô Đồng đã vượt 100 tỷ NDT (khoảng 15 tỷ USD).

Các tổ chức tài chính Trung Quốc bị cuốn vào vòng xoáy nợ nần bao gồm Ngân hàng Trung Quốc (khoảng 42 tỷ NDT nợ xấu), Ngân hàng Tín Thoại Trung Quốc (khoảng 120 tỷ HKD) và Tín Đạt (khoảng 8,9 tỷ NDT).

Điều đáng nói là một phần khoản vay này được thực hiện thông qua hình thức "tài chính thương mại", vốn dành cho xuất khẩu hàng hóa, nhưng sau đó bị chuyển sang đầu tư bất động sản.

Bước ngoặt đến vào năm 2025. Vụ án phá sản của chủ đầu tư được đưa vào báo cáo của Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc. Quá trình xử lý tài sản và tái cơ cấu dự án sau khi chủ đầu tư rơi vào tình trạng phá sản đã mở đường cho việc tái khởi động công trình.

Tháng 12/2025, một danh mục gồm 6 dự án đang xây dựng của Goldin Properties, trong đó có Goldin Finance 117, được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 8,67 tỷ NDT (khoảng 1,27 tỷ USD). Cuộc đấu giá chỉ có một người trả giá và tài sản được bán cho Tập đoàn Tianjin Tianxin Huachuang.

Cuối tháng 3/2026, Tân Hoa Xã đưa tin các công nhân bắt đầu lắp đặt cấu trúc "vương miện kim cương" nặng 7,6 tấn trên đỉnh tòa tháp.

Tòa nhà này đang được hoàn thiện, dự kiến đi vào hoạt động trong nửa đầu năm 2027. Ảnh: Baidu

Đây là một trong những cột mốc đáng chú ý cho thấy dự án đang được đẩy nhanh quá trình hoàn thiện. Công trình dự kiến hoàn thành vào nửa đầu năm 2027.

Công tác cho thuê không gian của tòa tháp đã cơ bản hoàn tất. Chính quyền thành phố Thiên Tân cho hay 17 doanh nghiệp sẽ chuyển đến, trong đó bao gồm 7 doanh nghiệp nhà nước và 10 doanh nghiệp tư nhân.

Các tên tuổi lớn như Tập đoàn Tín Thoại Trung Quốc, Tập đoàn Chiêu Thương, Tập đoàn 360, Tập đoàn Liên Tưởng đã xác nhận sẽ chuyển đến đây.

Tuy vậy, sự hồi sinh của một tòa nhà không phản ánh toàn bộ bức tranh thị trường bất động sản quốc gia tỷ dân.

Số liệu chính thức từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 15/7 cho thấy đầu tư phát triển bất động sản trong nửa đầu năm 2026 giảm 18% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 3,8074 nghìn tỷ NDT (khoảng 562,4 tỷ USD).

Các chỉ số khác cũng ảm đạm: diện tích nhà ở mới khởi công giảm 23,4%, diện tích bán nhà mới giảm 11,6%. Thậm chí, nguồn vốn các nhà phát triển tiếp cận được cũng giảm tới 20,2%, chủ yếu do các khoản vay ngân hàng giảm 31,7%.

Theo Tân Hoa Xã