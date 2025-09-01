Không giống các tòa nhà truyền thống sử dụng tấm pin mặt trời trên mái, tòa tháp này tích hợp các tấm rèm kính quang điện trên các mặt đông, nam và tây.

Những tấm kính trong suốt tạo ra dòng điện một chiều, cung cấp 25% nhu cầu năng lượng hàng ngày của tòa nhà, đồng thời giảm thiểu tổn thất năng lượng. Hệ thống này được dự báo sẽ giảm lượng khí thải carbon gần 500 tấn mỗi năm.

Theo báo cáo, tòa tháp tiêu thụ khoảng 6.000 kWh/ngày. Các nhà phát triển cho biết, công trình này là một bước tiến quan trọng trong việc cân bằng giữa phát triển đô thị và các mục tiêu khí hậu đầy tham vọng của Trung Quốc.

Tòa tháp sử dụng 14 bộ pin ắc quy xe điện (EV) đã qua sử dụng để lưu trữ năng lượng dư thừa được tạo ra vào ban ngày, hoặc mua từ lưới điện vào giờ thấp điểm với giá chỉ 0,22 nhân dân tệ mỗi kWh.

Trung Quốc ra mắt tòa tháp văn phòng xanh không carbon đầu tiên thế giới.

Năng lượng lưu trữ sẽ sử dụng trong giờ cao điểm hoặc khi ánh sáng mặt trời yếu, đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định và tiết kiệm chi phí. Giải pháp này không chỉ giảm thiểu rác thải mà còn là mô hình thực tiễn cho việc tái sử dụng pin EV ở quy mô lớn, hỗ trợ cả ngành năng lượng tái tạo và nền kinh tế tuần hoàn.

Vận hành thông minh

Hệ thống vận hành thông minh gồm gần 24.000 cảm biến vi mô, cho phép tự động hóa chiếu sáng, điều hòa và thang máy.

Ông Yu Dexiang, Chủ tịch TELD New Energy - một trong những nhà vận hành mạng lưới sạc EV lớn nhất Trung Quốc và đối tác của dự án, cho biết việc sử dụng điện xanh giúp tiết kiệm khoảng 2.500 tấn CO2/năm.

Số hóa đã giảm chi phí đầu tư của tòa nhà từ 20 đến 30%, tăng hiệu quả vận hành lên 30% và giảm mức tiêu thụ năng lượng khoảng 30%.

Tòa tháp còn sở hữu bãi đỗ xe đứng, tốc độ cao hoàn toàn tự động đầu tiên trên thế giới, được trang bị hệ thống đường ray chính xác và công nghệ điều khiển bằng bánh răng. Xe có thể được đỗ chỉ trong 35 giây với sự can thiệp tối thiểu từ con người.

Ngoài ra, hệ thống này tích hợp công nghệ xe-điện-lưới (V2G), cho phép các xe điện đỗ tại đây trở thành một phần của hệ sinh thái năng lượng của tòa nhà. Hiện tại, 300 xe điện, mỗi xe cung cấp 10 kWh điện mỗi ngày, có thể đáp ứng gần một nửa nhu cầu năng lượng của tòa nhà.

Kết hợp năng lượng mặt trời, lưu trữ năng lượng, vận hành số hóa và hạ tầng xe điện, dự án này cung cấp một mô hình cho các thành phố trên toàn cầu hướng tới mục tiêu trung hòa carbon.

Năng lượng tái tạo hiện chiếm 59,2% tổng công suất lắp đặt của Trung Quốc. Trong nửa đầu năm 2025, năng lượng tái tạo chiếm 91,5% công suất lắp đặt mới tại Trung Quốc, với tổng công suất năng lượng tái tạo đạt 2,16 tỷ kW, tăng 30,6% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu từ Cục Quản lý Năng lượng Quốc gia.

(Theo IE)