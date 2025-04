Theo thống kê của Hiệp hội Thép Việt Nam, công suất thép thô của Việt Nam hiện đạt khoảng 22 triệu tấn/năm, trong đó 70% là thép sản xuất từ công nghệ lò cao, 30% là thép từ công nghệ lò hồ quang (EAF) và lò điện cảm ứng (IF - không phổ biển trên thế giới). Một số nhà sản xuất thép theo công nghệ lò cao có Hòa Phát, Formosa, Tisco; Lò IF có thép Nghi Sơn (VAS), An Hưng Tường…; Lò EAF có Thép Vinakyoei, Thép Miền Nam, Thép Việt Ý...