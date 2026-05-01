Theo India Today, Varun Vummadi hiện là đồng sáng lập kiêm CEO của Giga - startup có trụ sở tại San Francisco (Mỹ), chuyên phát triển các các trợ lý AI giọng nói nhằm giúp doanh nghiệp tự động hóa hoạt động chăm sóc khách hàng. Công ty được anh thành lập năm 2023 cùng bạn học Esha Manideep, khởi đầu từ một phòng ký túc xá.

Là cựu sinh viên Học viện Công nghệ Ấn Độ (IIT) Kharagpur, Vummadi đã từ chối nhiều cơ hội hấp dẫn để theo đuổi con đường khởi nghiệp. Chỉ sau gần 3 năm, Giga huy động được 61 triệu USD ở vòng Series A từ các nhà đầu tư tại Thung lũng Silicon, đồng thời thu hút các khách hàng lớn như DoorDash. Hành trình của anh cho thấy sự kết hợp giữa nền tảng học thuật vững chắc và tinh thần dám mạo hiểm có thể tạo nên thành công đáng kể trong lĩnh vực công nghệ.

Lựa chọn khác biệt sau khi tốt nghiệp

Năm 2023, khi nhiều sinh viên từ các trường kỹ thuật hàng đầu Ấn Độ theo đuổi công việc thu nhập cao hoặc chương trình tiến sĩ quốc tế, Varun Vummadi lại chọn con đường khác. Thay vì đi theo lộ trình quen thuộc, anh cùng bạn học Esha Manideep quyết định khởi nghiệp trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Quyết định này không hề bốc đồng. Sau khi tốt nghiệp ngành Kỹ thuật Điện tại IIT Kharagpur, Vummadi có trong tay lời mời học tiến sĩ từ Đại học Stanford, cùng cơ hội làm việc trong lĩnh vực giao dịch định lượng với mức thu nhập lên tới 525.000 USD. Trong khi đó, Manideep cũng nhận được đề nghị công việc trị giá 150.000 USD mỗi năm.

Varun Vummadi. Ảnh: LinkedIn/India Today

Trong một bài đăng trên LinkedIn, Vummadi chia sẻ: “Chúng tôi từ bỏ tất cả những cơ hội đó để theo đuổi đam mê giải quyết các bài toán khó trong học máy.” Chính lựa chọn ưu tiên học hỏi và đổi mới thay vì lợi ích tài chính trước mắt đã đặt nền móng cho Giga.

Từ ký túc xá đến Thung lũng Silicon

Giga khởi đầu trong một phòng ký túc xá, ban đầu được xây dựng như một nền tảng tinh chỉnh các mô hình ngôn ngữ lớn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, sau khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, nhóm sáng lập nhận ra nhu cầu rộng hơn trong vận hành dịch vụ khách hàng và quyết định chuyển hướng chiến lược.

Hiện nay, Giga đã cung cấp các giải pháp AI mang lại hiệu quả rõ rệt cho nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Với Vummadi, việc từ chối Stanford không phải là từ bỏ học thuật, mà là tiếp tục hành trình học tập theo một cách khác - thông qua thực tiễn. Anh đã biến những kiến thức lý thuyết thành giải pháp cụ thể cho các bài toán doanh nghiệp.

Được ghi nhận và truyền cảm hứng

Thành công của Giga nhanh chóng thu hút sự chú ý. Nara Lokesh, Bộ trưởng Công nghệ Thông tin bang Andhra Pradesh (Ấn Độ), đã công khai chúc mừng và bày tỏ niềm tự hào về thành tựu của Vummadi.

Không chỉ dừng lại ở những lời khen, câu chuyện của Vummadi còn mang lại nhiều bài học cho sinh viên và người trẻ: Giáo dục không chỉ là nền tảng mà còn là công cụ để sáng tạo. Khi kết hợp tri thức với sự tò mò, dám mạo hiểm và kiên trì, người trẻ có thể tạo ra những giá trị vượt xa khuôn khổ giảng đường.

Theo The Times Of Indian, hành trình từ IIT Kharagpur đến vị trí lãnh đạo một startup AI trị giá 61 triệu USD của Varun Vummadi cho thấy giáo dục không chỉ là bệ phóng, mà còn là nền tảng để đổi mới. Đây cũng là hình mẫu đáng tham khảo cho thế hệ kỹ sư và doanh nhân công nghệ tương lai.