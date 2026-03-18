Nguyễn Thế Quân (cựu học sinh lớp 12A3 của Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) từng được biết đến là thí sinh duy nhất của đội tuyển Việt Nam giành Huy chương Vàng ở kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2025. Nhờ thành tích này, đoàn Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia có kết quả cao nhất tại IPhO năm 2025. Thế Quân cũng là thí sinh có điểm thi phần thực hành cao thứ 2 thế giới.

Nam sinh xứ Nghệ cũng đoạt Huy chương Vàng ở kỳ thi Olympic Vật lý châu Á - Thái Bình Dương 2025 với điểm số cao nhất đoàn Việt Nam. Thế Quân còn từng giành Huy chương Đồng ở kỳ thi Olympic Vật lý châu Á 2024 khi đang học lớp 11.

Hành trình trúng tuyển MIT từ những bài học của cố ngoại

Chia sẻ với VietNamNet, Quân cho biết em nhận được thông tin trúng tuyển MIT cách đây vài ngày và đến giờ vẫn lâng lâng cảm xúc.

“Em đã mơ được theo học MIT từ rất lâu. Trước đây, khi xem các clip trên mạng về những thí nghiệm Vật lý được thực hiện ở MIT cùng một số tài liệu được đọc, em đã rất ngưỡng mộ ngôi trường này. Em thực sự bất ngờ và rất vui khi đã trúng tuyển vào một ngôi trường danh giá, nhưng cũng rất hồi hộp vì sắp đứng trước nhiều thử thách mới”, Quân chia sẻ.

Nguyễn Thế Quân, học sinh duy nhất của Việt Nam giành Huy chương Vàng tại kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế năm 2025 trúng tuyển Viện Công nghệ hàng đầu thế giới Massachusetts - MIT.

Chia sẻ về việc trúng tuyển MIT, Quân cho rằng với các trường đại học nổi tiếng trên thế giới, không phải cứ thí sinh nào đạt Huy chương Vàng Olympic quốc tế là chắc chắn được nhận vào mà hồ sơ phải thể hiện sự khác biệt. “Em nghĩ rằng điểm nhấn trong hồ sơ của mình là bài luận thể hiện chiều sâu tâm hồn mang màu sắc cá nhân”, Quân nói.

Ý tưởng chung trong các bài luận của Quân là sự cam kết, quyết tâm trong hành trình học môn Vật lý, đến từ những bài học được người cố dạy bảo cho em từ khi còn bé. “Lúc em nhỏ, cố dù mắt không nhìn được nhưng vẫn chỉ dạy cho em những kiến thức về các hành tinh, ngôi sao... Điều đó thực sự đã thôi thúc trí tò mò, tưởng tượng của em về những thứ trừu tượng, vô cực. Trong các bài luận của mình, em đã nhắc nhiều đến niềm đam mê lớn của bản thân về khả năng chế tạo, trí tưởng tượng. Em tin cố đã phù hộ cho em”, Quân kể.

Ngoài các thành tích trên, nam sinh cũng đạt điểm SAT 1.550 và IELTS 7.5.

Đề cao tầm quan trọng của tự học

Vốn là học sinh chuyên Toán ở cấp THCS, Quân quyết định “rẽ ngang” sang môn Vật lý để theo đuổi ước mơ vào trường chuyên. Càng học, em càng thấy Vật lý thật sự hấp dẫn. Môn học này giúp em hiểu sâu hơn về thế giới xung quanh, lý giải những hiện tượng diễn ra trong cuộc sống. Vật lý cũng dạy em cách nhìn mọi thứ bằng tư duy logic, sáng tạo và cả sự tò mò khoa học.

Tới lớp 9, Quân đạt nhiều thành tích nổi bật trong môn học này như: Giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh...

Ấn tượng hơn, nam sinh trở thành thủ khoa đầu vào lớp 10 khối chuyên Vật lý của Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu năm 2022.

Nói về cách học, Quân cho hay em đề cao tầm quan trọng của tự học. Ngoài học trên lớp và luôn hoàn thành các bài tập được giao, Quân thường xuyên tìm kiếm nguồn tài liệu trên mạng… để nâng cao hiểu biết.

Theo kế hoạch, tháng 8 tới đây, Quân sẽ lên đường du học Mỹ và tiếp tục theo đuổi Vật lý với chuyên ngành Kỹ sư cơ khí. Để sẵn sàng du học, Quân cho biết, thời gian này, em trang bị thêm cho mình kiến thức liên quan đến chuyên ngành và học thêm về lập trình.

“Em biết môi trường học tập ở một viện công nghệ hàng đầu thế giới chắc chắn sẽ có tốc độ rất nhanh, khối lượng kiến thức nặng và có nhiều công việc cần hoàn thành. Vì vậy, em cần chuẩn bị trước để có thể đạt kết quả học tập cũng như điểm số tối ưu”, Quân nói.

Những ngày này, nam sinh cũng tranh thủ thời gian dành cho gia đình, người thân, đi chơi với bạn bè và tận hưởng bầu không khí ở Việt Nam trước khi du học.

Quân hy vọng trong tương lai có thể vận dụng kiến thức mình đã được học ở những môi trường tiên tiến trên thế giới để góp phần xây dựng cộng đồng nghiên cứu khoa học tại Việt Nam ngày càng mạnh mẽ.