Em Nguyễn Thị Hương Giang (SN 2012), học sinh lớp 7D, Trường THCS Hải Thượng Lãn Ông, xã Sơn Giang (tỉnh Hà Tĩnh), đang từng ngày chống chọi với căn bệnh dị dạng mạch máu não kết hợp động kinh từ nhỏ. Cuộc sống của em gắn liền với những cơn đau đầu dai dẳng, co giật và những lần ngã quỵ bất ngờ giữa sân trường.

Em Nguyễn Thị Giang mắc phải căn bệnh dị dạng mạch máu não.

Năm 2018, khi mới 6 tuổi, Giang đã phải trải qua ca phẫu thuật đầu tiên để duy trì sự sống. Những tưởng sau ca mổ đó, cuộc đời em sẽ nhẹ nhàng hơn, nhưng bệnh tình vẫn tiếp tục hành hạ em. Đến nay, ở tuổi 13, em lại một lần nữa đối mặt với nguy cơ phải phẫu thuật não lần thứ hai để có cơ hội được sống.

Tuy nhiên, niềm hy vọng được phẫu thuật đối với em hiện rất mong manh do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Mẹ của Giang – chị Cù Thị Hà (SN 1992) – phải gồng gánh cả gia đình 5 người bằng nghề bán xôi bên lề đường. Anh Nguyễn Văn Hoàng (SN 1988, chồng chị Hà) làm nghề bốc vác thuê ở Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh). Cả hai vợ chồng làm quần quật từ sáng sớm đến tối mịt nhưng thu nhập chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi ngày, không đủ trang trải chi phí sinh hoạt tối thiểu, chưa nói đến chữa bệnh cho con.

Cô bé thường xuyên lên cơn đau đầu.

Gia đình nghèo không có nhà cửa, không ruộng đất, không tài sản gì đáng giá. Hai em nhỏ của Giang là Nguyễn Phương Thùy (SN 2015) và Nguyễn Thiện Nhân (SN 2022) cũng đang tuổi ăn học.

Do hoàn cảnh quá khó khăn, từ nhỏ Giang đã được gửi về sống với dì ruột – chị Cù Thị Anh – tại tổ dân phố 2, xã Hương Sơn. Tuy nhiên, do sức khỏe yếu, đau đầu triền miên, chân tay co rút, đi lại khó khăn nên Giang không thể vui chơi hay học tốt như các bạn cùng trang lứa.

Căn nhà tạm bợ mà gia đình Giang sinh sống không có gì đáng giá.

Cô Nguyễn Thị Hồng Hạnh (giáo viên chủ nhiệm lớp Giang) cho biết, sức khỏe của Giang rất yếu nên em gần như chỉ ngồi một chỗ trong lớp, không thể tham gia các hoạt động cùng bạn bè. Em thường xuyên bị đau đầu, đi lại không vững, thậm chí có những lần bị ngã ngay giữa sân trường.

Nhìn Giang nằm trên giường, cơ thể gầy gò, không còn sức sống, người mẹ trẻ không cầm được nước mắt. Thương con nhưng bất lực, chị không biết phải làm sao. “Mỗi lần chứng kiến cảnh con đau đầu quằn quại rồi ngất xỉu, lòng tôi đau như cắt. Nhưng nhà quá nghèo, tôi không biết làm cách nào để có đủ tiền cho con phẫu thuật. Mong mọi người rộng lòng giúp đỡ để con chúng tôi được sống”, chị Hà nghẹn ngào nói.

Gia đình chị Giang rất cần sự giúp đỡ của mọi người.

Ông Trần Xuân Lam – Trưởng thôn 7, xã Sơn Giang – cho biết: Gia đình chị Cù Thị Hà thường trú tại thôn 7, xã Sơn Giang nhưng không có nhà. Hiện tại, gia đình chị đang ở nhờ trong một căn nhà tạm bợ (do Hạt Quản lý Giao thông Đường bộ Phố Châu quản lý) bên cạnh Quốc lộ 8, gần khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, để mưu sinh.

“Đây là một gia đình có hoàn cảnh đáng thương. Cả hai vợ chồng đều là lao động tự do, phải đi khắp nơi để nuôi các con. Trong khi đó, cháu Giang mắc bệnh hiểm nghèo từ nhỏ. Rất mong mọi người chung tay giúp đỡ để bé Giang có cơ hội sống”, ông Lam chia sẻ thêm.