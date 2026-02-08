Bố mẹ chồng tôi có hai người con, chồng tôi là con trai duy nhất lại là con trưởng. Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi rời quê lên thành phố lập nghiệp, còn em chồng lập gia đình ở quê, cách nhà bố mẹ chỉ vài km.

Tình cảm giữa tôi và em chồng không thực sự thân thiết vì sống cách xa nhau, mỗi năm chỉ gặp đôi lần. Chúng tôi cũng chẳng có "điều kiện" để khúc mắc hay bắt hòa với nhau.

Thế nhưng ít ngày trước, trong cuộc trò chuyện, em hỏi thăm vợ chồng tôi bao giờ sẽ về quê đón Tết cùng bố mẹ. Khi tôi nói, ngày 29 Tết sẽ về thì em có vẻ thất vọng nhưng nhanh chóng đổi chủ đề trò chuyện. Em dò hỏi tôi định biếu bố mẹ bao nhiêu tiền Tết.

Ảnh minh họa: P.X

Tôi vốn thật thà nên chia sẻ rằng năm qua, vợ chồng tôi gặp nhiều khó khăn trong công việc khiến thu nhập giảm rất nhiều. Thậm chí chồng tôi còn thất nghiệp 5 tháng liền trong đợt tinh giản nhân sự của cơ quan. Vì vậy, tôi nói rằng chắc chỉ gửi được cho ông bà ở quê 5 triệu.

Tôi còn vô tư nói thêm rằng, bố mẹ có tuổi, cũng không có nhiều việc cần đến số tiền lớn nên 5 triệu đồng chắc cũng vừa đủ cho ông bà chi tiêu dịp Tết. Nghe vậy, em chồng không bình luận hay tỏ thái độ gì thêm.

Ấy vậy mà chỉ sau đó 1 ngày, tôi thấy em đăng bài viết trên trang cá nhân với nội dung chê bai "một người bạn" tính toán, hẹp hòi khi chỉ biếu Tết bố mẹ chồng 5 triệu đồng. Em còn khẳng định: "Thời buổi này, ai còn biếu 5 triệu nữa, 5 triệu thì làm được cái gì?".

Em cho rằng, vật giá leo thang, 5 triệu chẳng sắm sửa được gì, huống hồ ông bà còn phải mừng tuổi cho cháu nội, cháo ngoại. Cuối bài viết trên mạng, em còn khẳng định "biếu 5 triệu thì thà không biếu còn hơn".

Đọc bài viết của em tôi thực sự rất sốc. Tôi biết "một người bạn" mà em nhắc đến trong bài viết của em chính là tôi. Tôi không ngờ em lại có những suy nghĩ như vậy.

Những năm trước, khi công việc, thu nhập của vợ chồng tôi ổn định, chúng tôi vẫn biếu bố mẹ 10-20 triệu đồng để sắm Tết. Tuy vậy, khi chúng tôi quay lại thành phố, ông bà cũng tìm cách lì xì lại cho con chúng tôi.

Bố mẹ chưa bao giờ đòi hỏi chúng tôi phải biếu Tết cho mình ngoài việc mong các con về đoàn tụ, cùng đón Tết. Vì vậy, tôi không hiểu vì sao em chồng lại có ý trách móc anh chị?

Tôi không hỏi em và cũng không cần biết em biếu bố mẹ được bao nhiêu. Nhưng nếu nói về trách nhiệm, đạo hiếu với bố mẹ, chúng tôi vẫn làm tròn dù ở xa ông bà.

Trong năm, dù không có nhiều thời gian về quê thăm bố mẹ nhưng mỗi khi ông bà ốm đau, chúng tôi đều có mặt. Khi ông bà lên thành phố thăm khám, điều trị bệnh, vợ chồng tôi cũng đến chăm, thanh toán toàn bộ viện phí.

Tôi không có điều kiện, thời gian đưa bố mẹ đi du lịch nhưng đã sắm sửa những đồ dùng, vật dụng cần thiết cho ông bà. Quan trọng hơn, chúng tôi chưa bao giờ làm điều gì để ông bà buồn phiền, lo âu.

Trong khi đó ở quê, em chồng gần bố mẹ hơn và thường xuyên đến thăm ông bà, nhưng sau những lần đến thăm, em cũng mang về nhiều thứ. Đến cả cái cửa hàng em đang kinh doanh cũng là do bố mẹ bán đất, cho tiền làm vốn.

Là chị dâu, tôi chưa bao giờ phân bì với em. Tôi cũng không buồn khi thấy bố mẹ có phần thương em, quan tâm, hỗ trợ vợ chồng em hơn mình.

Điều khiến tôi buồn nhất là cách em nhìn nhận tấm lòng và sự cố gắng của vợ chồng tôi đối với gia đình, bố mẹ ở quê. Tôi chưa từng nghĩ việc biếu Tết bố mẹ phải đem ra so đo, càng không phải để phán xét nhau đúng - sai trên mạng xã hội.

Tết, với tôi, không nằm ở số tiền biếu nhiều hay ít, mà ở sự sum vầy. Tôi cũng tin bố mẹ chồng mình cũng suy nghĩ như vậy. Chỉ là, tôi hy vọng, em chồng có thể hiểu và buông bỏ suy nghĩ so sánh thiệt hơn...

Độc giả Ngọc Ý (Hà Nội)

Mời độc giả chia sẻ quan điểm và gửi tâm sự của mình đến chúng tôi. Biết đâu, câu chuyện của bạn có thể giúp ai đó tìm thấy sự đồng cảm, hoặc đơn giản là giúp chính bạn vơi đi những muộn phiền. Tâm sự gửi về email: Bandoisong@vietnamnet.vn hoặc bình luận phía cuối bài.