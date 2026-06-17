John Paulson là một tỷ phú, người sáng lập công ty quản lý đầu tư Paulson & Co. Ông sở hữu khối tài sản tỷ USD và thường xuyên góp mặt trong các danh sách tỷ phú thế giới. Forbes ước tính tài sản ròng của ông hiện nay là 4 tỷ USD.

Nổi tiếng với tài đầu tư, John Paulson từng gây xôn xao về chuyện tình cảm xung quanh vợ cũ và tình trẻ kém ông 33 tuổi.

Chuyện tình của tỷ phú và người yêu kém 33 tuổi

Tỷ phú John Paulson và vị hôn thê kém 33 tuổi. Ảnh: Effective lifestyle/Instagram

Tỷ phú John Paulson (hiện 70 tuổi) và vị hôn thê kém 33 tuổi Alina de Almeida bắt đầu hẹn hò từ năm 2021. Họ quen nhau vào mùa hè và nhanh chóng phát triển tình yêu, rồi sống chung trong căn hộ sang trọng của tỷ phú ở Đại lộ Fifth Ave thuộc tòa nhà Olympic Tower, Mỹ.

Alina de Almeida (hiện 37 tuổi) đến từ Montclair, New Jersey là một chuyên gia dinh dưỡng, tốt nghiệp Đại học Columbia danh tiếng và thực tập tại Bệnh viện Cornell NY Presbyterian, theo News Australia.

Cô thông thạo nhiều ngôn ngữ gồm tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Bồ Đào Nha và tiếng Tây Ban Nha, theo SCMP.

Cặp đôi gây xôn xao khi đến với nhau trong lúc tỷ phú đang làm thủ tục ly hôn vợ. Vị tỷ phú bị cáo buộc "lừa dối" vợ cũ, cặp kè với cô gái trẻ hơn mình nhiều tuổi. Chỉ vài ngày sau khi thông báo đệ đơn ly hôn, ông đã bị bắt gặp đi cùng với Almeida.

Tháng 4/2024, Alina de Almeida khoe chiếc nhẫn kim cương đính hôn trước công chúng trong một sự kiện cặp đôi cùng xuất hiện. Sau đó, vào tháng 2/2025, cặp đôi đón con gái đầu lòng khi tranh chấp ly hôn với vợ cũ tỷ phú vẫn chưa kết thúc.

Alina de Almeida là một chuyên gia dinh dưỡng. Ảnh: Effective lifestyle/Instagram

"Cuộc chiến" ly hôn với vợ cũ

Tỷ phú và vợ cũ Zaharia Jenny kết hôn vào năm 2000 và có 2 con gái, Danielle (hiện 22 tuổi), Giselle (hiện 20 tuổi). Khoảng tháng 9/2021, tỷ phú đệ đơn ly hôn sau 21 năm hôn nhân.

Bề ngoài, họ từng được xem là một cặp đôi hạnh phúc. Vì vậy, khi tỷ phú nộp đơn ly hôn, bà Zaharia hoàn toàn bất ngờ. Theo các nguồn tin, bà chỉ biết đến sự tồn tại của người tình trẻ kém tỷ phú 33 tuổi thông qua truyền thông và đã rất sốc, theo Bollywoodshaadis.

Cặp đôi giàu có rơi vào "cuộc chiến" ly hôn kéo dài nhiều năm. Khối tài sản bất động sản khổng lồ trị giá khoảng 200 triệu USD trở thành điểm gây tranh cãi lớn.

Theo thông tin được chia sẻ, vợ cũ từng là trợ lý của tỷ phú và được ông ví như “làn gió mới” trong cuộc sống. Ông đã dành khoảng 1 năm để theo đuổi và sau gần 200 lần cùng nhau dùng bữa mới quyết định ngỏ lời cầu hôn.

Năm 2024, tỷ phú đề nghị vợ cũ nhận khoản tiền mặt 100 triệu USD trong quá trình thỏa thuận phân chia tài sản. Ông cho rằng số tiền này sẽ đưa bà thành "một trong những người phụ nữ giàu nhất nước Mỹ" nhưng bà từ chối. Bà cho rằng đây là lời đề nghị thiếu tôn trọng vì bà xứng đáng được chia 50/50 hoặc 60/40 tài sản.

Cuối cùng, vào tháng 5/2026, cặp đôi đã chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn kéo dài sau khi đạt được các thoả thuận về phân chia tài sản. Hiện tại, các điều khoản dàn xếp vẫn được giữ kín, theo MSN.

Chuẩn bị đám cưới xa hoa kéo dài 3 ngày ở Monaco

Tỷ phú và vị hôn thê đang chuẩn bị đón đứa con thứ 2. Họ cũng đang lên kế hoạch cho một đám cưới xa hoa tại Monaco dự định kéo dài trong 3 ngày.

Đám cưới dự kiến diễn ra vào tháng 6/2027 và sẽ là một sự kiện vô cùng hoành tráng với sự tham dự của nhiều nhân vật nổi tiếng và có tầm ảnh hưởng.

Địa điểm tổ chức là Villa La Vigie, một biệt thự sang trọng nằm trên mũi đất gần khu vực Monte-Carlo Beach.

Nói về lý do lựa chọn Monaco, tỷ phú chia sẻ: "Chúng tôi chọn Monaco vì nơi đây vô cùng tinh tế và sang trọng. Đây là tinh hoa của châu Âu. Tất cả bạn bè của chúng tôi chắc chắn sẽ thích đến đây".