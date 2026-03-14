Trong nhiều thập kỷ, sở hữu một căn nhà từng là “giấc mơ Mỹ” và là cột mốc trưởng thành quan trọng với người trẻ. Nhưng với thế hệ Gen Z và một phần Gen Y (Millennials), ưu tiên đó đang dần thay đổi.

Thay vì dốc tiền tiết kiệm để mua nhà, họ chọn cách rót vốn vào thị trường tài chính, từ cổ phiếu, quỹ hoán đổi danh mục (ETF) đến các nền tảng đầu tư trực tuyến.

Theo ghi nhận của The Wall Street Journal, ngày càng nhiều người trẻ tại Mỹ trong độ tuổi 20-30 đang trì hoãn kế hoạch mua nhà và chuyển hướng tập trung vào đầu tư tài sản tài chính. Xu hướng này phản ánh một sự dịch chuyển đáng chú ý trong tư duy tích lũy và làm giàu.

Giấc mơ sở hữu nhà không còn là ưu tiên số một

Từ lâu, mua nhà được xem là cách tích lũy tài sản bền vững và là biểu tượng của sự ổn định tại Mỹ. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá bất động sản tại nhiều thành phố lớn của Mỹ tăng mạnh, trong khi lãi suất vay thế chấp vẫn ở mức cao và chi phí sinh hoạt leo thang, nhiều người trẻ nhận ra việc mua nhà không còn “dễ thở” như thế hệ cha mẹ họ từng trải qua.

Thay vì chờ đợi nhiều năm để gom đủ tiền đặt cọc, không ít người lựa chọn đưa dòng tiền vào thị trường chứng khoán. Họ có thể bắt đầu với số vốn nhỏ hơn, thanh khoản cao hơn và cảm giác chủ động hơn.

Dữ liệu từ các tổ chức tài chính Mỹ cho thấy tỷ lệ người trẻ chuyển tiền vào tài khoản đầu tư tăng mạnh trong những năm gần đây.

Các ứng dụng giao dịch không hoa hồng, nền tảng đầu tư trực tuyến và các cộng đồng tài chính trên mạng xã hội góp phần làm thay đổi thói quen quản lý tiền bạc của cả một thế hệ.

Gen Z Mỹ ngày càng ưu tiên rót tiền vào thị trường chứng khoán thay vì tích cóp để mua nhà. Ảnh minh họa: The Australian

Chứng khoán hấp dẫn hơn vì linh hoạt

Với Gen Z, đầu tư cổ phiếu không còn là sân chơi xa lạ hay chỉ dành cho giới tài chính chuyên nghiệp. Họ có thể mua từng phần cổ phiếu, theo dõi thị trường trên điện thoại và học hỏi chiến lược đầu tư từ các cộng đồng trực tuyến.

So với việc “chôn vốn” vào bất động sản, đầu tư tài chính mang lại sự linh hoạt cao hơn. Người trẻ có thể bán cổ phiếu khi cần tiền, phân bổ vào nhiều danh mục khác nhau hoặc tận dụng cơ hội tăng trưởng của các ngành công nghệ, năng lượng, trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, mua nhà đồng nghĩa với khoản vay dài hạn, nghĩa vụ trả nợ cố định hàng tháng và rủi ro gắn liền với biến động thị trường địa ốc.

Với những người coi trọng tính di động, sẵn sàng chuyển thành phố, đổi việc hoặc làm việc từ xa thì việc không bị neo vào một bất động sản cụ thể cũng là lợi thế.

Một yếu tố quan trọng khác là trải nghiệm kinh tế của từng thế hệ. Nhiều người trẻ lớn lên trong hoặc sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008, chứng kiến thị trường nhà đất và tài chính biến động mạnh. Họ thận trọng hơn với việc vay nợ lớn trong thời gian dài.

Đồng thời, sự bùng nổ của thị trường công nghệ và cổ phiếu tăng trưởng trong thập kỷ qua tạo cảm giác rằng cơ hội kiếm lợi nhuận nhanh nằm ở thị trường chứng khoán Phố Wall hơn là ở bất động sản truyền thống.

Dù thị trường chứng khoán cũng có biến động, nhiều người trẻ vẫn tin rằng đầu tư sớm và đều đặn sẽ mang lại lợi ích dài hạn.

Tuy nhiên, xu hướng này không có nghĩa Gen Z Mỹ "quay lưng" hoàn toàn với bất động sản. Thay vào đó, họ đang trì hoãn, chờ thời điểm giá hợp lý hơn, lãi suất dễ chịu hơn hoặc khi thu nhập tăng ổn định hơn.

Với Gen Z Mỹ, việc dồn tiền vào thị trường tài chính có thể giúp tài sản tăng nhanh nếu chọn đúng cơ hội, nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro lớn khi chứng khoán biến động mạnh trong bối cảnh kinh tế nhiều biến động.

Trong khi đó, bất động sản, dù cần vốn lớn và cam kết dài hạn, vẫn được xem là kênh tích lũy tương đối ổn định. Việc trì hoãn mua nhà có thể khiến một bộ phận người trẻ phải chịu áp lực thuê nhà kéo dài, đặc biệt khi giá thuê leo thang.

Các chuyên gia cho rằng với Gen Z Mỹ, vấn đề không phải là lựa chọn giữa cổ phiếu hay bất động sản, mà là xây dựng chiến lược phân bổ tài sản phù hợp với mục tiêu và mức chịu rủi ro của mỗi người.

Theo WSJ