Ngày 10/4, tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Phong Cầm làm Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Bảo hiểm.

Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm Ngô Việt Trung, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, Giám sát Bảo hiểm Phạm Văn Đức, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam Nguyễn Xuân Việt và Tổng Thư ký Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam Phạm Ngọc Sơn, tặng hoa chúc mừng nhà báo Nguyễn Phong Cầm. (Ảnh: Tuấn Minh)

Trước đó, Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cũng đã ký quyết định bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Phong Cầm giữ chức vụ Phó Tổng thư ký phụ trách truyền thông, Trưởng ban Chuyên môn chuyên trách truyền thông về bảo hiểm (Ban Truyền thông).

Phát biểu tại lễ trao quyết định, ông Nguyễn Xuân Việt cho biết nhà báo Nguyễn Phong Cầm trước khi về công tác tại Tạp chí Tài chính Bảo hiểm, đã trải qua nhiều vị trí công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kinh nghiệm làm báo kinh tế, đặc biệt là lĩnh vực tài chính-bảo hiểm.

"Việc bổ nhiệm nhà báo Nguyễn Phong Cầm được thực hiện theo quy trình chặt chẽ, nằm trong kế hoạch hoạt động của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam. Tin rằng, với việc được tín nhiệm đảm nhận cương vị Tổng biên tập, nhà báo Nguyễn Phong Cầm sẽ tiếp tục đóng góp trí tuệ, công sức để đưa Tạp chí Tài chính Bảo hiểm ngày càng phát triển hơn nữa," ông Nguyễn Xuân Việt nói.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. (Ảnh: Tuấn Minh)

Tại Lễ bổ nhiệm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi gửi lời chúc mừng đến tân Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Bảo hiểm Nguyễn Phong Cầm.

“Nhà báo Nguyễn Phong Cầm đã có nhiều năm công tác và đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại các cơ quan báo chí khác nhau. Tôi hy vọng trên cương vị mới, tại nơi công tác mới, với kinh nghiệm và uy tín của mình, nhà báo Nguyễn Phong Cầm sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn nữa những năng lực hiện có, cống hiến và đóng góp nhiều hơn nữa cho ngành bảo hiểm Việt Nam,” ông Nguyễn Đức Lợi nói.

Phát biểu tại Lễ bổ nhiệm, tân Tổng biên tập Tạp chí Tài chính Bảo hiểm gửi lời cảm ơn sâu sắc, lòng kính trọng tới lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam đã dành sự tin tưởng, tín nhiệm, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng biên tập. Đồng thời, cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các lãnh đạo cơ quan báo chí nơi nhà báo Nguyễn Phong Cầm từng làm việc.

Nhà báo Nguyễn Phong Cầm. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Đây là vinh dự lớn lao đối với tôi, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề trước lãnh đạo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam để tiếp tục đóng góp trí tuệ và sức lực cho sự phát triển nội dung và hình thức của tạp chí để đáp ứng mong đợi của bạn đọc trong thời gian tới,” nhà báo Nguyễn Phong Cầm bày tỏ.

Nhà báo Nguyễn Phong Cầm cũng cho biết bản thân sẽ tiếp tục nỗ lực vượt bậc, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tận tâm, tận lực, không ngừng học tập, rèn luyện, tiếp tục trau dồi kiến thức để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Từ đó, thực hiện sứ mệnh quan trọng của tạp chí là kênh thông tin tin cậy, uy tín của cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngành bảo hiểm nói chung; kết nối, truyền thông mạnh mẽ hơn nữa hình ảnh của các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, đáp ứng kỳ vọng của độc giả cả nước.

Theo Vietnam+