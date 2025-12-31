Tạp chí Cộng sản chiều nay tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Bộ Chính trị quyết định điều động, bổ nhiệm ông Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản. Ông Dương Trung Ý cũng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy cơ quan Tạp chí Cộng sản nhiệm kỳ 2025-2030.

Trước đó, ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trao quyết định cho ông Dương Trung Ý

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, phân công ông Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Bộ Chính trị cũng thống nhất điều động, phân công ông Dương Trung Ý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản.

Thường trực Ban Bí thư nhận định, ông Dương Trung Ý là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành và trải qua nhiều cương vị công tác của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ông Dương Trung Ý được đánh giá là cán bộ có bản lĩnh chính trị, có nền tảng lý luận chính trị và tư duy khoa học, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác nghiên cứu lý luận chính trị và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Trên các cương vị công tác, ông luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tích, kết quả chung của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị tân Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, giữ vững bản lĩnh chính trị, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, cùng tập thể lãnh đạo Tạp chí đoàn kết thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ tiếp theo.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu tại hội nghị

Ông Trần Cẩm Tú nêu rõ, Tạp chí Cộng sản là cơ quan nghiên cứu lý luận chính trị của Ban Chấp hành Trung ương, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, có chức năng nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lý luận chính trị của Đảng.

Trong nhiệm kỳ Đại hội 13 của Đảng, Tạp chí đã có nhiều nỗ lực, cố gắng bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý luận chính trị, đa dạng hóa sản phẩm báo chí và công tác truyền thông.

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng với truyền thống vẻ vang hơn 95 năm xây dựng và phát triển, tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên Tạp chí Cộng sản sẽ đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, cố gắng, tiếp tục phát triển, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng là cơ quan lý luận chính trị của Trung ương Đảng.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã quan tâm, tin tưởng và giao phó cho ông trọng trách Tổng Biên tập một cơ quan báo chí lớn, diễn đàn lý luận chính trị hàng đầu của Đảng.

Ông chia sẻ, trở thành người đứng đầu của cơ quan tạp chí lớn của Đảng là niềm vinh dự, tự hào nhưng cũng là trách nhiệm chính trị nặng nề trước Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Dương Trung Ý phát biểu

Nhận nhiệm vụ trong bối cảnh Đảng đang thực hiện các quyết sách chiến lược để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, yêu cầu ngày càng cao về đổi mới tư duy lý luận, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trước những thách thức mới, ông nêu rõ, càng ý thức sâu sắc rằng đây không chỉ là sự kế thừa truyền thống vẻ vang mà còn là trách nhiệm tiếp tục đổi mới, nâng tầm vai trò, uy tín và vị thế của tạp chí trong bối cảnh mới.

Ông hứa tuyệt đối chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư và Thường trực Ban Bí thư, phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, bản lĩnh chính trị của toàn thể lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên Tạp chí.

Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cam kết sẽ cùng tập thể lãnh đạo tạp chí tập trung thực hiện tốt các định hướng lớn theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chương trình, kế hoạch công tác, giữ vững mục đích, tôn chỉ, bảo đảm Tạp chí Cộng sản luôn thực sự là ngọn cờ tư tưởng lý luận của Đảng, là trung tâm nghiên cứu và dẫn dắt tư duy lý luận chiến lược của Đảng, kiên định bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố tình cảm, niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ông Dương Trung Ý sinh năm 1971; quê quán tỉnh Bắc Ninh. Ông có nhiều năm công tác tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.