Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông; đại diện lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Bộ; đại diện bộ, ngành Trung ương và địa phương, các tổ chức tôn giáo... dự buổi lễ.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng các đại biểu bấm nút khai trương Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo điện tử. Ảnh: Lê Anh Dũng

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Lê Công Bình - Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo - cho biết, sự kiện này đánh dấu một bước phát triển vượt bậc của Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo, khi Tạp chí điện tử chính thức có mặt trên môi trường Internet, hòa vào dòng chảy của báo chí cách mạng Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Đây là kết quả của tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền về lĩnh vực dân tộc và tôn giáo nói chung; các cơ quan báo chí trực thuộc Bộ nói riêng của lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Đây cũng là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng của tập thể lãnh đạo, viên chức, người lao động Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo đã vượt qua khó khăn, khắc phục hạn chế, khẳng định trách nhiệm, lòng tự trọng của những người làm báo phục vụ đồng bào với tinh thần “Nhỏ nhưng không yếu - Muộn nhưng không chậm - Sẵn sàng thích ứng để hội nhập và phát triển”.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo cần phải có phạm vi phản ánh rộng hơn, sâu hơn, nhanh hơn, sắc sảo hơn, hấp dẫn và hiệu quả hơn. Ảnh: Lê Anh Dũng

Ông Lê Công Bình khẳng định: “Bên cạnh 2 ấn phẩm tạp chí in được xuất bản định kỳ vào ngày 15 và 30 hàng tháng đang từng bước khẳng định bản sắc và thế mạnh thông tin riêng có, sự ra đời của Tạp chí điện tử có ý nghĩa quan trọng, để thực hiện mục tiêu nâng cao hiệu quả thông tin tuyên truyền phục vụ cho hoạt động của ngành; phục vụ cho sự ổn định, phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng đồng bào có đạo”.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung đánh giá, đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, một dấu mốc lịch sử đối với sự phát triển của cơ quan báo chí chuyên ngành trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo của Bộ Dân tộc và Tôn giáo nói riêng, của công tác thông tin, tuyên truyền về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo nói chung.

Ông Lê Công Bình - Tổng Biên tập Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo, trình bày diễn văn khai mạc chương trình. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh: “Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã thành công rất tốt đẹp, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với tầm nhìn dài hạn, tư duy đổi mới, quyết tâm chính trị cao và những định hướng chiến lược có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trong tổng thể các định hướng lớn của Đại hội XIV, công tác dân tộc và tôn giáo tiếp tục được Đảng ta xác định là vấn đề chiến lược, lâu dài, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đối với sự ổn định chính trị và phát triển bền vững đất nước.

Việc triển khai tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về lĩnh vực dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trong giai đoạn tới đòi hỏi cả hệ thống chính trị nói chung, trong đó báo chí chuyên ngành về dân tộc và tôn giáo nói riêng cần tiếp tục không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng sớm đi vào cuộc sống".

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cùng các đại biểu tham dự lễ khai trương Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo điện tử. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tuy nhiên, Bộ trưởng cũng lưu ý, trong kỷ nguyên số, lĩnh vực báo chí không chỉ đối diện với những thay đổi về công nghệ, mà còn đứng trước sự tái định hình căn bản về vai trò, trách nhiệm xã hội. Dân tộc và tôn giáo là hai lĩnh vực luôn bị các thế lực thù địch lợi dụng để xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước ta nên vai trò của báo chí chính thống càng đặc biệt quan trọng.

PGS. TS Trần Thị Hương - Trưởng khoa Xây dựng Đảng, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tặng hoa chúc mừng Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo. Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đề nghị Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo cần:

Tiếp tục khẳng định rõ bản lĩnh chính trị, tính định hướng, tính khoa học và tính nhân văn; làm sâu sắc hơn chức năng nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tăng cường các bài viết phân tích, bình luận, phản biện chính sách trên cơ sở khoa học và thực tiễn vững chắc;

Tăng cường ứng dụng công nghệ, nhất là chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo để thay đổi quy trình sản xuất, phân phối và tiếp cận thông tin báo chí; lấy đổi mới sáng tạo làm động lực, lấy công nghệ làm công cụ, mạnh dạn đổi mới tư duy lãnh đạo, đổi mới mô hình tòa soạn, phương thức sản xuất và phân phối nội dung.

Đồng thời, chú trọng xây dựng đội ngũ người làm báo chuyên nghiệp, có bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu sâu sắc lĩnh vực dân tộc và tôn giáo; chủ động nâng cao năng lực làm báo tích hợp, làm chủ công nghệ, có kỹ năng kể chuyện đa nền tảng, đáp ứng yêu cầu của báo chí hiện đại và chuyển đổi số.

Quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ cộng tác viên là các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý ở Trung ương và địa phương, các chức sắc, chức việc tôn giáo tham gia viết bài nhằm tăng cường chiều sâu lý luận, tính thực tiễn và tính đa chiều của các nội dung đăng tải, qua đó nâng cao chất lượng khoa học, sức thuyết phục và uy tín học thuật của Tạp chí.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nêu rõ: “Tạp chí Nghiên cứu Dân tộc và Tôn giáo cần phải có phạm vi phản ánh rộng hơn, sâu hơn, nhanh hơn, sắc sảo hơn, hấp dẫn và hiệu quả hơn”.