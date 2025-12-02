Dự thảo đề xuất một hệ thống tiêu chuẩn chung, bao gồm yêu cầu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống và ý thức tổ chức kỷ luật đối với công chức, viên chức lãnh đạo.

Bên cạnh đó, dự thảo nêu các tiêu chí về trình độ, năng lực; uy tín và khả năng quy tụ, đoàn kết; thành tích, kết quả công tác; sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm công tác. Dự thảo cũng nêu một số trường hợp đặc thù áp dụng tiêu chuẩn chức danh, chức vụ khi bổ nhiệm được cụ thể hóa tại Quy định 350/2025 của Ban Bí thư về đối tượng, tiêu chuẩn và phân cấp đào tạo lý luận chính trị.

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ chứng chỉ bồi dưỡng ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý. Ảnh minh họa: Nguyễn Huế

Dự thảo nêu rõ yêu cầu về trình độ lý luận chính trị theo từng nhóm chức danh. Thứ trưởng, vụ trưởng và tương đương, phó vụ trưởng và tương đương, giám đốc sở và tương đương, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu các cơ quan thuộc Chính phủ... cần có một trong các bằng sau: cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị, cao cấp lý luận chính trị - hành chính, hoặc được cơ quan có thẩm quyền xác nhận có trình độ tương đương cao cấp lý luận chính trị.

Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên hoặc tương đương được áp dụng với trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương thuộc bộ; trưởng phòng và tương đương thuộc chi cục, cơ quan khu vực thuộc cục…

Không yêu cầu trình độ lý luận chính trị với phó trưởng phòng và tương đương thuộc chi cục, cơ quan khu vực thuộc cục; phó trưởng phòng và tương đương thuộc chi cục thuộc sở; phó trưởng phòng và tương đương cấp xã.

Về trình độ quản lý nhà nước, căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2025, Luật Viên chức năm 2025, dự thảo không quy định tiêu chuẩn có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch, hạng chức danh nghề nghiệp đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý.

Sáu trường hợp đặc thù

Trên cơ sở Quy định số 365 của Bộ Chính trị về "tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp", dự thảo bổ sung 6 trường hợp đặc thù trong việc áp dụng tiêu chuẩn chức danh khi bổ nhiệm.

Thứ nhất, trường hợp được điều động, luân chuyển từ nơi khác đến thì không nhất thiết phải bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại khoản 3 Điều 10 của Nghị định này.

Thứ hai, người giữ chức danh được bổ nhiệm chức vụ tương đương hoặc kiêm nhiệm không nhất thiết phải bảo đảm toàn bộ tiêu chuẩn của chức danh tương đương hoặc chức danh kiêm nhiệm.

Thứ ba, trường hợp được điều động, tiếp nhận, bổ nhiệm từ các cơ quan, đơn vị của lực lượng vũ trang, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức khác trong hệ thống chính trị thì không nhất thiết phải bảo đảm tiêu chuẩn quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 7 Nghị định này nhưng phải hoàn thiện tiêu chuẩn trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết định bổ nhiệm.

Thứ tư, khi xem xét, bổ nhiệm chức danh, chức vụ mới chưa có trong dự thảo nghị định này thì áp dụng tiêu chuẩn chung và vận dụng tiêu chuẩn chức danh, chức vụ tương đương có vị trí, tính chất tương đồng.

Thứ năm, trường hợp bổ nhiệm lần đầu tiên vào các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp thì không nhất thiết phải bảo đảm đầy đủ các tiêu chuẩn về thành tích lãnh đạo, quản lý và đảm nhiệm chức danh, chức vụ lãnh đạo chủ chốt cấp dưới.

Thứ sáu là các trường hợp đặc biệt khác do cấp có thẩm quyền quản lý công chức, viên chức xem xét, quyết định.

Dự thảo đang tiếp tục được Bộ Nội vụ lấy ý kiến trước khi hoàn thiện, tạo nền tảng xây dựng đội ngũ lãnh đạo đủ phẩm chất, năng lực, đáp ứng yêu cầu của cơ quan hành chính nhà nước.