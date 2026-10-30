Bộ Nội vụ cho biết việc đào tạo, bồi dưỡng công chức phải gắn với vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực.

Bà P.T.T. phản ánh, UBND tỉnh nơi bà công tác yêu cầu rà soát, hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm để thực hiện xếp ngạch công chức.

Đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương, yêu cầu về bồi dưỡng là có chứng chỉ theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ thuộc ngành, lĩnh vực do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Công chức được đào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm và nhiệm vụ được giao. Ảnh minh hoạ: Thạch Thảo.

Trường hợp cấp có thẩm quyền chưa tổ chức bồi dưỡng, công chức được sử dụng chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính để thay thế.

Tuy nhiên, theo Nghị định số 171/2025 ngày 30/6/2025 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, các quy định về đào tạo, bồi dưỡng công chức tại Nghị định số 101/2017 và Nghị định số 89/2021 của Chính phủ đã bị bãi bỏ.

Đồng thời, các chương trình bồi dưỡng quy định tại Điều 15 Nghị định số 171/2025 không có chương trình bồi dưỡng theo ngạch chuyên viên chính.

Vì vậy, bà T. đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn khóa học, chương trình bồi dưỡng phù hợp để đáp ứng yêu cầu về vị trí việc làm.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, Nghị định số 171/2025 quy định việc đào tạo, bồi dưỡng công chức phải căn cứ vị trí việc làm, gắn với công tác sử dụng, quản lý công chức và nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của cơ quan, đơn vị.

Theo khoản 4 Điều 15 Nghị định số 171/2025, chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ có thời gian thực hiện tối thiểu 1 tuần, tối đa 2 tuần.

Về thẩm quyền tổ chức, khoản 4 Điều 17 của Nghị định quy định cơ quan quản lý công chức có trách nhiệm xây dựng, ban hành và quản lý chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc ngành, lĩnh vực và thuộc thẩm quyền quản lý.

Trên cơ sở đó, Bộ Nội vụ cho biết, UBND tỉnh căn cứ vị trí việc làm, yêu cầu nhiệm vụ và nhu cầu bồi dưỡng của đội ngũ công chức để lựa chọn chương trình phù hợp do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

Đồng thời, UBND tỉnh chủ động xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

Bộ Nội vụ đề nghị bà T. liên hệ cơ quan quản lý công chức nơi công tác để được hướng dẫn, giải quyết theo Điều 37 và Điều 38 Nghị định số 171/2025.

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