Ông H.N. cho biết, tháng 1/2014, ông được tuyển dụng vào Hội Người mù. Ông có trình độ đại học, giữ chức danh chuyên viên theo chỉ tiêu biên chế do cấp có thẩm quyền giao cho các hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.

Đến tháng 11/2021, ông chuyển sang công tác tại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông, là đơn vị sự nghiệp công lập, giữ vị trí viên chức công nghệ thông tin hạng III. Đến nay, ông đã có hơn 10 năm công tác và tham gia BHXH bắt buộc.

Ông N. hỏi, theo quy định tại Nghị định 170/2025 của Chính phủ, bản thân có đủ điều kiện để được xem xét tiếp nhận vào làm công chức tại vị trí công nghệ thông tin ở UBND xã, phường hay không.

Trả lời nội dung trên, Bộ Nội vụ cho biết, theo điểm b khoản 3 Điều 13 Nghị định 170/2025, các trường hợp thuộc diện quy định tại các điểm b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều 13 nếu có từ đủ 5 năm công tác trở lên theo đúng quy định của pháp luật, có đóng BHXH bắt buộc thì đủ điều kiện xem xét tiếp nhận vào công chức.

Thời gian công tác được tính không bao gồm thời gian tập sự, thử việc. Trường hợp thời gian công tác không liên tục nhưng chưa nhận BHXH một lần thì được cộng dồn, kể cả thời gian công tác trước đó ở các vị trí thuộc diện quy định.

Ngoài điều kiện về thời gian công tác, người được xem xét tiếp nhận còn phải làm công việc có yêu cầu trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với vị trí việc làm dự kiến tuyển dụng.

Bộ Nội vụ cũng lưu ý, việc tiếp nhận vào công chức còn phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng công chức của từng địa phương, tỷ lệ vị trí việc làm, chỉ tiêu biên chế được giao và yêu cầu cụ thể của vị trí cần tuyển.

Do đó, cơ quan này đề nghị ông N. liên hệ cơ quan chức năng tại địa phương để được hướng dẫn và xem xét theo đúng quy định hiện hành.