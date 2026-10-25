Hơn 50% đợt tấn công mạng nghiêm trọng nhắm thẳng vào phòng IT và an toàn thông tin, biến đội ngũ quản trị thành đích ngắm hàng đầu của tin tặc nhằm đánh cắp dữ liệu.

Khảo sát mới nhất từ hãng bảo mật Kaspersky thực hiện trên các doanh nghiệp vừa và nhỏ (có quy mô dưới 500 nhân sự) tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương cho thấy, 87% chuyên gia IT và an toàn thông tin xác nhận đơn vị từng hứng chịu sự cố an ninh mạng trong 12 tháng qua.

Các mối đe dọa gây thiệt hại nặng nề nhất gồm: khai thác lỗ hổng phần mềm (10%), phát tán mã độc diện rộng (7%) và xâm nhập qua đường truy cập từ xa (7%). Đáng chú ý, hậu quả từ các vụ tấn công để lại tổn thất lâu dài: 21% doanh nghiệp bị tổn thất tài chính, 21% đối mặt tình trạng mất dữ liệu vĩnh viễn không thể phục hồi và 13% chịu thiệt hại tài sản không thể khắc phục.

Hậu quả của các cuộc tấn công mạng nhằm vào doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Châu Á - Thái Bình Dương 12 tháng qua. Ảnh: Kaspersky

Dữ liệu khách hàng và bộ phận IT thành tầm ngắm chính

Khảo sát chỉ ra sự thay đổi trong chiến lược của tội phạm mạng: ưu tiên đánh cắp dữ liệu giá trị cao nhằm trục lợi hoặc làm bàn đạp cho các đợt tấn công tiếp theo.

Tại khu vực, mục tiêu tấn công hàng đầu là dữ liệu cá nhân của khách hàng (chiếm 34%), tiếp đến là thông tin nội bộ nhạy cảm như dữ liệu tài chính, hồ sơ pháp lý (31%), dữ liệu cá nhân của nhân sự (27%) và làm gián đoạn hệ thống truy cập trực tuyến (23%).

Ở góc độ mục tiêu nội bộ, tội phạm mạng dồn lực tấn công trực diện vào các mắt xích quản trị hệ thống: 52% số đợt tấn công nghiêm trọng nhắm vào bộ phận an toàn thông tin; 51% nhắm vào phòng công nghệ thông tin; 22% vào bộ phận dịch vụ khách hàng và 20% vào kế toán - tài chính.

"So với tập đoàn lớn, hậu quả từ sự cố an ninh mạng giáng xuống doanh nghiệp vừa và nhỏ thường nặng nề hơn rất nhiều, đôi khi đe dọa trực tiếp sự tồn vong của những đơn vị vốn hạn chế về nguồn lực", ông Ilya Markelov, Trưởng bộ phận Unified Platform tại Kaspersky, nhận định.

Trước áp lực rủi ro, các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong khu vực đang siết chặt hàng rào bảo mật. Các ưu tiên hàng đầu gồm triển khai giải pháp giám sát an toàn thông tin (24%), nâng cao kiểm soát bảo mật đám mây (24%) và thắt chặt yêu cầu tuân thủ với đối tác bên thứ ba (24%).

Ông Adrian Hia, Giám đốc điều hành khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Kaspersky, cho rằng an toàn thông tin không còn là nhiệm vụ riêng của đội ngũ IT mà cần sự kết hợp giữa công nghệ, ý thức con người và quy trình vận hành.

Chuyên gia khuyến cáo các doanh nghiệp vừa và nhỏ cần chuẩn hóa quy trình thu hồi quyền truy cập khi nhân sự nghỉ việc, duy trì sao lưu dữ liệu hằng ngày để phòng ngừa mã độc tống tiền (ransomware), đồng thời kiểm soát nghiêm ngặt việc cài đặt phần mềm ngoài hệ thống và đào tạo nâng cao nhận thức bảo mật định kỳ cho toàn bộ nhân viên.