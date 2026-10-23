Hàng triệu nỗ lực khai thác lỗ hổng PHP đã diễn ra trên toàn cầu, buộc chính phủ nhiều nước và doanh nghiệp phải tạm ngắt kết nối dịch vụ trực tuyến để cập nhật bản sửa lỗi.

Nhiều công ty an ninh mạng cho biết các website trên khắp thế giới đang phải đối mặt với hàng triệu đợt dò quét tự động nhằm tìm cách khai thác PHP2Shell - hai lỗ hổng bảo mật vừa phát hiện trong ngôn ngữ lập trình PHP, nền tảng mã nguồn mở vận hành khoảng 70% website toàn cầu.

Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA) cảnh báo điểm yếu này có thể cho phép kẻ tấn công chiếm quyền kiểm soát máy chủ web, đánh cắp dữ liệu nhạy cảm, làm gián đoạn dịch vụ và thâm nhập sâu hơn vào mạng lưới nội bộ.

Sự cố kỹ thuật được công khai từ ngày 21/10 đã khiến nhiều chính phủ và tập đoàn lớn phải chủ động đưa các trang web về trạng thái ngoại tuyến để phòng ngừa rủi ro và cài đặt bản vá.

Hàng triệu nỗ lực tấn công, khai thác lỗ hổng

Tại Anh, Bộ trưởng An ninh mạng Liz Lloyd thông báo trước Quốc hội rằng 32 dịch vụ công của chính phủ đã tạm ngừng truy cập như một "biện pháp phòng ngừa cần thiết" trong thời gian cập nhật hệ thống.

Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết chưa có dịch vụ công trọng yếu nào bị ảnh hưởng hay xâm nhập trái phép. Trung tâm An ninh Mạng Quốc gia Anh (NCSC) đã gửi 50.000 cảnh báo kỹ thuật tới các tổ chức liên quan, đồng thời lưu ý quy mô lỗ hổng là "chưa từng có tiền lệ", một số hệ thống máy tính đời cũ sẽ không thể cài đặt bản vá và buộc phải thay thế.

Các nền tảng quốc tế như Internet Archive, Wikipedia và diễn đàn 4Chan cũng ghi nhận tình trạng gián đoạn tạm thời.

Một trang trên BBC tạm thời không khả dụng do sự cố. Ảnh: PA

Các cơ quan chuyên trách tại châu Á cũng đồng loạt ban hành biện pháp khẩn cấp. Chính phủ Hàn Quốc kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, nâng mức cảnh báo an ninh mạng khu vực tư nhân và ban hành văn bản hướng dẫn xử lý cho hàng chục nghìn doanh nghiệp.

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp lập tức kiểm tra hệ thống, nâng cấp lên phiên bản PHP an toàn mới nhất, đồng thời tăng cường giám sát lưu lượng mạng và thay đổi toàn bộ mật khẩu, khóa bảo mật (keys).

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tiếp tục khuyến cáo các tổ chức và doanh nghiệp nhanh chóng cập nhật phần mềm hoặc chủ động tạm dừng hoạt động website nếu chưa thể khắc phục.

Tại Việt Nam, Cục An ninh mạng và Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cũng phát cảnh báo đến các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Giới chuyên gia bày tỏ quan ngại đặc biệt đối với các trường học, chính quyền địa phương và tổ chức từ thiện - những đơn vị thường thiếu đội ngũ an ninh mạng chuyên trách.

Chuyên gia hạ tầng mạng Michał Woźniak cảnh báo kẻ xấu có thể lợi dụng lỗ hổng để "chiếm dụng tài nguyên" của các website bị phơi bày: tin tặc có thể dùng địa chỉ IP của trang web nạn nhân để phát động các đợt tấn công ẩn danh, hoặc sử dụng năng lực tính toán của máy chủ để đào tiền số trái phép.

Về phía các đơn vị an ninh mạng, Matthew Prince, Tổng giám đốc hãng Cloudflare, cho biết hệ thống ghi nhận hàng chục nghìn nỗ lực khai thác trong 45 phút đầu tiên, sau khi sự việc được công khai và hiện đã lên tới hàng triệu lượt truy vấn độc hại.

Đơn vị tình báo mối đe dọa Amazon Threat Intelligence cũng xác nhận lỗ hổng - có tên gọi PHP2Shell - đang bị thăm dò diện rộng, bao gồm cả những nỗ lực dò quét từ trước khi bản vá chính thức được phát hành do các chi tiết kỹ thuật đã rò rỉ sớm một ngày.

Dù cựu Tổng giám đốc NCSC Ciaran Martin đánh giá đây là "lỗ hổng nghiêm trọng nhất trong vòng 5 năm qua", Ryan Austin, chuyên gia tại công ty an ninh mạng Calif - đơn vị trực tiếp tham gia phát hiện sự cố, nhận định hiện tại hoạt động khai thác sâu vào các hệ thống mục tiêu vẫn chưa bùng phát trên diện rộng.

(Theo The Guardian)