Phim điện ảnh Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mới) chính thức công chiếu từ 22/5 và ngay lập tức tạo sức hút mạnh ngoài rạp, thu hơn 20 tỷ trong ngày chiếu đầu. Theo Box Office Vietnam, tính tới hết ngày 22/5, phần phim thứ 45 của Doraemon đã cán mốc 60 tỷ đồng và dự báo sẽ cán mốc 100 tỷ vào đầu tuần tới.

Doraemon chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Phim điện ảnh Doraemon: Nobita và lâu đài dưới đáy biển (Phiên bản mới) là bản làm lại của bộ phim cùng tên từng ra mắt vào năm 1983. Dù vẫn giữ nguyên cốt truyện và tinh thần phiêu lưu quen thuộc của bản gốc, phần phim mới lần này được nâng cấp bằng cách kể chuyện hiện đại, hình ảnh mãn nhãn cùng nhiều chi tiết mới giúp câu chuyện vừa gần gũi với khán giả ngày nay, đồng thời gửi gắm những thông điệp mang đậm hơi thở đương đại.

Ở phần phim mới, cốt truyện quen thuộc vẫn được giữ nguyên khi chuyến du lịch hè của nhóm Nobita bất đắc dĩ biến thành hành trình giải cứu Trái Đất, với bối cảnh là nền văn minh bí ẩn dưới đáy biển. Tuy nhiên, phiên bản làm lại lần này đã được chỉnh sửa và bổ sung những chi tiết mới để mạch truyện trở nên gọn gàng, dễ theo dõi hơn, đồng thời khắc phục những điểm còn thiếu hợp lý ở bản phim cũ.

Hình ảnh Doraemon phủ sóng nhiều nơi khi phim ra mắt tại Việt Nam.

Bên cạnh phần nội dung được làm mới, yếu tố hình ảnh cũng là điểm nâng cấp đáng chú ý. Thế giới đại dương hiện lên rực rỡ khi được cải biên với công nghệ hoạt hình hiện đại hơn, bớt cảm giác u tối của phiên bản trước, từ những mái vòm phát sáng, các cung điện khổng lồ cho đến hệ sinh vật biển đầy màu sắc, khiến Liên bang Mu trở nên lung linh và kỳ ảo hơn bao giờ hết.

