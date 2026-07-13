Chủ nhân của bộ sưu tập xe hơi kỳ lạ được nói đến trong bài là ông Sheikh Hamad bin Hamdan Al Nahyan, thành viên cấp cao của Hoàng gia Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Ông được biết đến với biệt danh "Sheikh Cầu Vồng" và từng gây chú ý khi cho đào hệ thống kênh trên một hòn đảo ngoài khơi Abu Dhabi để tạo thành tên của mình.

Sheikh Hamad sở hữu rất nhiều mẫu xe đặc biệt thuộc bộ sưu tập cá nhân của ông hiện được trưng bày tại Bảo tàng Ô tô Quốc gia Emirates.

Nổi bật nhất là Dhabiyan - mẫu SUV được xem là lớn nhất thế giới. Chiếc xe được chế tạo trên khung gầm của Oshkosh M1075, dòng xe tải địa hình quân sự 10 bánh thường được quân đội Mỹ sử dụng. Phần thân xe lấy cảm hứng từ Jeep Wrangler, trong khi sức mạnh đến từ động cơ diesel Caterpillar dung tích 15,2 lít, sản sinh công suất 600 mã lực.

Dhabiyan - mẫu SUV được xem là lớn nhất thế giới.

Dhabiyan dài tới 10,8 m, cao 3,2 m và sử dụng nhiều chi tiết "lai ghép" như đèn pha của Ford F-Series Super Duty hay đèn hậu từ Dodge Dart, đúng chất một mẫu xe độ độc nhất vô nhị.

Sheikh Hamad có khối tài sản ước tính khoảng 20 tỷ USD, nhiều người có thể nghĩ Bảo tàng ô tô quốc gia Emirates nơi ông trưng bày xe sẽ tràn ngập những siêu xe đắt giá và hiếm có. Thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Bảo tàng gần như không có siêu xe, thay vào đó là những mẫu xe độc đáo, kỳ quặc và mang dấu ấn cá nhân rõ nét của vị Sheikh.

Bảo tàng Ô tô Quốc gia Emirates nằm trong một tòa nhà hình kim tự tháp, cách trung tâm Abu Dhabi khoảng một giờ lái xe. Trên đường băng qua sa mạc, du khách có thể dễ dàng nhận ra địa điểm này nhờ mô hình khổng lồ của chiếc Land Rover Series 3 đặt bên ngoài, có kích thước lớn hơn cả một chiếc Nissan Patrol.

Mô hình khổng lồ của chiếc Land Rover Series 3 đặt bên ngoài bảo tàng.

Ngay gần đó là bản sao của chiếc Willys Jeep với kích thước tương đương một ngôi nhà. Xe được gắn đầy đủ xẻng và rìu giống nguyên bản, có thể điều khiển từ một vị trí lái ẩn phía sau lưới tản nhiệt. Với chiều cao khoảng 6,4 m, chiếc xe lớn gấp bốn lần Willys Jeep nguyên bản và được Guinness công nhận là bản sao Jeep lớn nhất thế giới.

Willys Jeep có kích thước tương đương một ngôi nhà.

Ngay trước cửa bảo tàng còn xuất hiện một chiếc Mercedes-Benz W116 được cải tạo thành xe tải quái vật. Đây là minh chứng cho niềm đam mê của Sheikh Hamad đối với những mẫu xe khác thường và những ý tưởng táo bạo. Chiếc xe từng được chế tạo để vận hành thực tế nhưng đã không còn được sử dụng trong thời gian dài.

Mercedes-Benz W116 được cải tạo thành xe tải quái vật.

Biệt danh "Sheikh Cầu Vồng" cũng được thể hiện rõ trong nhiều chiếc xe của ông. Điển hình là chiếc Mercedes-Benz R107 SL với các chi tiết mạ crôm được thay bằng mạ vàng, kết hợp những điểm nhấn nhiều màu sắc. Các vị trí gắn cờ trên thân xe cho thấy chiếc xe từng xuất hiện trong các cuộc diễu hành.

Chiếc Mercedes-Benz R107 SL với các chi tiết mạ crôm được thay bằng mạ vàng.

Một mẫu Mercedes-Benz khác cũng thu hút sự chú ý là chiếc 500 SEC đời 1983 do hãng độ Styling Garage (Đức) thực hiện. Xe được mở rộng vòm bánh, lắp cản trước và sau mới, đồng thời sử dụng cửa kiểu cánh chim - phong cách rất được ưa chuộng trong giới chơi xe thập niên 1980.

Mercedes-Benz 500 SEC đời 1983 do hãng độ Styling Garage (Đức) thực hiện.

Bên cạnh những mẫu xe cỡ lớn, bảo tàng còn trưng bày chiếc Daihatsu Midget II nhỏ bé. Ra mắt năm 1996 trong phân khúc xe kei của Nhật Bản, mẫu xe này có nhiều cấu hình khác nhau như một hoặc hai chỗ ngồi, dẫn động bốn bánh và hộp số tự động. Người lái ngồi ngay phía trên động cơ ba xi-lanh, giúp tối ưu không gian và tạo nên một chiếc bán tải siêu nhỏ.

Daihatsu Midget II.

Khu vực xe cơ bắp Mỹ có sự góp mặt của chiếc Pontiac Firebird Trans Am thế hệ thứ ba còn gần như nguyên bản, sử dụng mui T-top đặc trưng. Phía sau là một chiếc Chevrolet Nova đã được cải tạo thành xe đua drag, phản ánh một khía cạnh khác của văn hóa xe cơ bắp Mỹ.

Pontiac Firebird Trans Am thế hệ thứ ba.

Một trong những hiện vật ấn tượng nhất là bản sao phóng to của chiếc Dodge Power Wagon - mẫu xe từng phổ biến tại sa mạc UAE trong những năm 1950. Chiếc xe có kích thước lớn đến mức một chiếc bán tải Chevrolet cỡ lớn của thập niên 1980 có thể đỗ lọt bên dưới. Đặc biệt, bản sao này vẫn có khả năng vận hành.

Dodge Power Wagon - mẫu xe từng phổ biến tại sa mạc UAE trong những năm 1950.

Bảo tàng cũng trưng bày một chiếc Dodge Ram 2500 đời 1995 được cải tạo thành SUV cỡ lớn, mang phong cách tương tự Chevrolet Suburban.

Dodge Ram 2500 đời 1995 được cải tạo thành SUV cỡ lớn.

Đây là kiểu chuyển đổi từng xuất hiện tại Mỹ trong thập niên 1990 nhưng khá hiếm gặp. Bảo tàng không công bố đơn vị thực hiện cũng như thời điểm chiếc xe được độ lại.

Theo Autocar

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