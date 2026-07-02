Anthony Hamilton, cha của tay đua F1 từng 7 lần vô địch thế giới Lewis Hamilton, sẽ đưa 27 chiếc xe thuộc bộ sưu tập cá nhân ra đấu giá vào tháng tới. Tổng giá trị ước tính của dàn xe này vượt 3 triệu bảng Anh (khoảng 106 tỷ đồng).

Ở tuổi 66, Anthony Hamilton sở hữu một bộ sưu tập xe cổ đồ sộ với phần lớn là các mẫu xe mang dấu ấn ngành công nghiệp ô tô Anh. Trong số 27 chiếc được đưa lên sàn đấu giá có 23 xe sản xuất tại Anh, bên cạnh ba mẫu Mercedes-Benz và một chiếc BMW hiệu suất cao từ thập niên 1980.

Jaguar XJ220 là tâm điểm

Ngôi sao đáng chú ý nhất trong bộ sưu tập là chiếc Jaguar XJ220 đời 1993. Xe mới lăn bánh khoảng 3.800 dặm (hơn 6.100 km), đi kèm đầy đủ hồ sơ bảo dưỡng và được định giá tối đa 550.000 bảng Anh (khoảng 19,4 tỷ đồng).

Jaguar XJ220 đời 1993.

Cùng với đó là một bản tái tạo của mẫu Jaguar XKSS cực hiếm, dự kiến đạt mức giá khoảng 375.000 bảng Anh (13,2 tỷ đồng).

Jaguar XKSS cực hiếm.

Bộ sưu tập Jaguar của Anthony Hamilton còn gồm hai chiếc C-type phiên bản “continuation”. Một chiếc tái hiện mẫu XKC001 từng chiến thắng cuộc đua 24 Hours of Le Mans năm 1951, chiếc còn lại mô phỏng XKC003 - mẫu xe tham dự cuộc đua Mille Miglia năm 1952 dưới sự điều khiển của hai tay đua huyền thoại Stirling Moss và Norman Dewis.

Hai chiếc Jaguar C-Type phiên bản "tiếp nối" đều được dự đoán sẽ đạt mức giá khoảng 225.000 bảng Anh/xe, tương đương 8,3 tỷ đồng.

Jaguar E-Type.

Bên cạnh đó, bộ sưu tập còn có ba chiếc Jaguar E-Type, gồm hai bản Series 1 Roadster đời 1967 sử dụng động cơ 4.2L. Mỗi chiếc được định giá khoảng 100.000 bảng Anh (khoảng 3,7 tỷ đồng). Chiếc còn lại là Series 3 V12 sơn màu Heather hiếm gặp, dự kiến được bán với giá khoảng 60.000 bảng Anh, tương đương 2,2 tỷ đồng.

Nhiều mẫu Mercedes, Aston Martin và Triumph hiếm

Bộ sưu tập còn có nhiều mẫu Mercedes-Benz, nổi bật là chiếc Mercedes-Benz 190 SL phối hai tông màu trắng và xanh navy, được định giá khoảng 120.000 bảng Anh, tương đương hơn 4,3 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, chiếc Mercedes-AMG C63 Edition 507 cũng được đưa ra đấu giá với mức giá dự kiến 38.000 bảng Anh, tương đương khoảng 1,37 tỷ đồng.

Đáng chú ý, bộ sưu tập còn có một chiếc BMW đời 1989 từng thuộc sở hữu của võ sĩ quyền Anh hạng nặng Billy Walker. Mẫu xe này được ước tính có giá khoảng 50.000 bảng Anh, tương đương 1,8 tỷ đồng.

Aston Martin Lagonda năm 1982.

Ở nhóm Aston Martin, ba mẫu xe đáng chú ý gồm chiếc Lagonda có giá ước tính 100.000 bảng Anh (khoảng 3,6 tỷ đồng), một chiếc V8 Series 3 từ thập niên 1970 cũng được định giá khoảng 3,6 tỷ đồng, cùng một chiếc V8 Coupe hiếm sản xuất trong thập niên 1990, dự kiến đạt 65.000 bảng Anh, tương đương khoảng 2,34 tỷ đồng.

Ông Anthony Hamilton cũng sở hữu nhiều mẫu Triumph cổ điển.

Ông Anthony Hamilton cũng sở hữu nhiều mẫu Triumph cổ điển. Nổi bật trong số đó là chiếc Triumph Italia, dòng xe chỉ được sản xuất khoảng 330 chiếc trong giai đoạn 1959-1962. Hãng đấu giá Iconic Auctioneers ước tính mẫu xe này có thể đạt mức giá 100.000 bảng Anh, tương đương khoảng 3,6 tỷ đồng.

Một nguyên mẫu Triumph TR5 duy nhất còn tồn tại cũng sẽ được đưa lên sàn đấu giá với mức giá dự kiến 90.000 bảng Anh (khoảng 3,24 tỷ đồng). Ngoài ra còn có hai chiếc Triumph Spitfire, được định giá lần lượt 22.000 bảng Anh (khoảng 792 triệu đồng) và 24.000 bảng Anh (khoảng 864 triệu đồng).

Bộ sưu tập còn bao gồm năm chiếc Mini cổ điển, trong đó có đầy đủ các phiên bản Mini Cooper S giá trị cao từ thập niên 1960 gồm 970 S, 1071 S và 1275 S.

Chiếc Mini được David Brown phục chế.

Bộ sưu tập còn có hai chiếc Mini Remastered do David Brown Automotive phục chế, mỗi xe được nhà đấu giá ước tính đạt khoảng 80.000 bảng Anh, tương đương gần 2,9 tỷ đồng.

Đáng chú ý, ông Anthony Hamilton cũng đưa lên sàn đấu giá chiếc David Brown Speedback GT sản xuất giới hạn 100 chiếc trên toàn cầu. Mẫu grand tourer lấy cảm hứng từ xe thể thao Anh thập niên 1960, phát triển trên nền tảng Jaguar XKR, được định giá khoảng 240.000 bảng Anh (gần 8,7 tỷ đồng), trở thành một trong những chiếc xe có giá trị cao nhất trong bộ sưu tập.

Theo Iconic Auctioneers, toàn bộ 27 chiếc xe sẽ được đấu giá vào ngày 25/7 tới tại sự kiện BRDC Classic tổ chức ở Silverstone Circuit. Chuyên gia Lionel Abbott nhận định bộ sưu tập của Anthony Hamilton là tập hợp những mẫu xe được tuyển chọn kỹ lưỡng, phản ánh niềm đam mê đặc biệt dành cho các dòng xe Anh quốc mang giá trị lịch sử và cá tính riêng.

Theo Dailymail

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