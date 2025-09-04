Bộ Tài chính vừa gửi Bộ Tư pháp hồ sơ thẩm định dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi). Tại dự thảo mới nhất, Bộ Tài chính chốt phương án đề xuất đánh thuế với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

Theo đó, thuế thu nhập cá nhân với người cư trú khi có thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân thuế suất 2%. Thời điểm xác định thu nhập là khi hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực hoặc đăng ký quyền sử dụng, sở hữu bất động sản. Đây cũng là cách tính thuế được áp dụng hiện hành.

Như vậy, Bộ Tài chính đã bỏ phương án đề xuất thu thuế theo mức 20% trên thu nhập (chênh lệch giá mua - bán) như bản thảo đưa ra hồi tháng 7. Bộ này cũng rút đề xuất tính thuế thu nhập cá nhân theo thời gian nắm giữ.

Bộ Tài chính bỏ đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân 20% với thu nhập chuyển nhượng bất động sản, theo thời gian nắm giữ. Ảnh: Hoàng Hà

Dự thảo trước đó, Bộ Tài chính đề xuất, trong trường hợp không xác định giá mua và các chi phí liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản, thuế thu nhập cá nhân được xác định bằng giá bán nhân với thuế suất. Cụ thể, đối với bất động sản có thời gian nắm giữ dưới 2 năm là 10%. Đối với bất động sản có thời gian nắm giữ từ 2 năm đến dưới 5 năm: 6%. Đối với bất động sản có thời gian nắm giữ từ 5 năm đến dưới 10 năm: 4%. Đối với bất động sản có thời gian nắm giữ từ 10 năm trở lên: 2%.

Theo cơ quan soạn thảo, việc duy trì cách tính thuế hiện hành nhằm đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tế quản lý trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, cơ quan quản lý sẽ nghiên cứu có lộ trình để chuyển sang thu theo thu nhập (chênh lệch giá mua - bán).

“Bộ tiếp tục nghiên cứu để báo cáo các cấp có thẩm quyền việc điều tiết thuế với chuyển nhượng bất động sản trên thu nhập, thời gian nắm giữ khi hệ thống dữ liệu quản lý dân cư, đất đai... được số hóa, đồng bộ”, Bộ Tài chính cho hay.