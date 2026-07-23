Đồng bộ dữ liệu để giảm sai sót về thuế đất

Bộ Tài chính vừa trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Đồng Nai, do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến, sau Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XVI.

Cử tri phản ánh tình trạng thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp còn xảy ra sai sót, gây khó khăn cho cả cơ quan thuế và người dân. Khi phát sinh sai sót, người nộp thuế phải tự đến cơ quan thuế để điều chỉnh. Cử tri kiến nghị bảo đảm đồng bộ quy định giữa cơ quan thuế và cơ quan đăng ký đất đai nhằm tránh phiền hà cho người dân.

Trả lời kiến nghị, Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua Bộ đã chỉ đạo Cục Thuế triển khai hiện đại hóa công tác quản lý thuế đối với đất phi nông nghiệp. Theo đó, Cục Thuế đã yêu cầu cơ quan thuế các tỉnh, thành phố rà soát, cập nhật thông tin về chủ sở hữu và nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp nhằm tránh sai sót, ảnh hưởng đến người nộp thuế.

Đối với trường hợp người nộp thuế phát hiện sai nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Cục Thuế đã nâng cấp chức năng trên ứng dụng eTax Mobile để tiếp nhận và phản hồi vướng mắc bằng phương thức điện tử, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp thuế.

Bộ Tài chính cho biết sẽ kết nối dữ liệu thuế - đất đai để giảm sai sót khi xác định nghĩa vụ tài chính. Ảnh: Thạch Thảo

Theo Bộ Tài chính, thời gian tới sẽ tập trung triển khai hai nhóm giải pháp.

Thứ nhất, tiếp tục kết nối, trao đổi thông tin điện tử giữa cơ quan thuế và cơ quan Nông nghiệp và Môi trường trong xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai; bảo đảm 100% hồ sơ được truyền nhận điện tử, thông tin chuyển sang cơ quan thuế đầy đủ, chính xác. Đồng thời, tăng cường rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đất đai và dữ liệu quản lý thuế nhằm hạn chế sai sót trong xác định nghĩa vụ tài chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục về đất đai.

Thứ hai, tiếp tục đối chiếu, cập nhật chính xác thông tin về nghĩa vụ thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên hệ thống quản lý; kịp thời phát hiện, tự đính chính các sai sót thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý để tránh ảnh hưởng đến người nộp thuế.

Người dân cài eTax Mobile để theo dõi nghĩa vụ thuế

Cũng liên quan đến thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, cử tri tỉnh Tây Ninh kiến nghị xem xét quy định về thời gian gửi thông báo thuế và thời gian tính tiền chậm nộp. Theo phản ánh, thực tế nhiều trường hợp nhận thông báo thuế chậm, chưa kịp đóng nhưng vẫn bị hệ thống tính tiền chậm nộp.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính cho biết, thời hạn ban hành thông báo và thời hạn nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp được thực hiện theo quy định tại Nghị định 252/2026 của Chính phủ.

Theo đó, từ năm thứ hai trở đi, cơ quan thuế phải ban hành thông báo nộp thuế chậm nhất ngày 30/4 hằng năm (trừ trường hợp khai tổng hợp đối với hộ gia đình, cá nhân), người nộp thuế phải hoàn thành nghĩa vụ chậm nhất ngày 31/10.

Đối với nghĩa vụ thuế lần đầu hoặc hồ sơ khai điều chỉnh, thời hạn nộp thuế là 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo.

Tiền chậm nộp được tính từ ngày liền kề sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế đến ngày liền kề trước ngày số tiền thuế nợ được nộp vào ngân sách nhà nước.

Theo Bộ Tài chính, việc xác định tiền chậm nộp trên hệ thống quản lý thuế được thực hiện căn cứ vào nghĩa vụ và thời hạn nộp thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm ban hành, gửi thông báo đúng thời hạn. Trường hợp người nộp thuế phản ánh thông tin về nghĩa vụ thuế, thời điểm ban hành, gửi thông báo hoặc số tiền chậm nộp chưa chính xác, cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm rà soát hồ sơ, dữ liệu và chứng từ nộp ngân sách; kịp thời điều chỉnh nếu có sai sót và thông báo kết quả cho người nộp thuế.

Thời gian tới, việc tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế cài đặt và sử dụng eTax Mobile sẽ tiếp tục được đẩy mạnh. Đối với các khu vực còn hạn chế về hạ tầng công nghệ thông tin, cơ quan thuế sẽ tiếp tục phối hợp với tổ chức được ủy nhiệm thu để thông báo trực tiếp, bảo đảm người nộp thuế được tiếp cận đầy đủ thông tin thực hiện nghĩa vụ thuế.