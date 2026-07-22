Đôn đốc thu hồi nợ thuế, phối hợp gỡ vướng về đất đai

Bộ Tài chính vừa trả lời kiến nghị của cử tri TP Đà Nẵng do Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội chuyển đến sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI.

Theo đó, cử tri đề nghị Bộ Tài chính và cơ quan thuế các cấp tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm và thu hồi triệt để các khoản nợ thuế, hành vi trốn thuế kéo dài của các doanh nghiệp thực hiện dự án bất động sản lớn nhằm bảo đảm công bằng, minh bạch trong thực hiện chính sách thuế.

Trả lời kiến nghị, Bộ Tài chính cho biết đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tăng cường rà soát, phân loại nợ thuế; thường xuyên đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và kịp thời áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế đối với các trường hợp chây ỳ, nợ thuế kéo dài.

Đối với các khoản nợ phát sinh từ đất của các dự án bất động sản, cơ quan thuế thường xuyên theo dõi, rà soát để đôn đốc thu nộp theo quy định.

45 doanh nghiệp bất động sản tiếp tục vào diện kiểm tra thuế trong năm nay. Ảnh minh họa: Thạch Thảo

Tuy nhiên, việc xử lý một số khoản nợ trên thực tế còn phụ thuộc vào kết quả giải quyết của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các nội dung liên quan đến đất đai như xác định hoặc xác định lại giá đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất và xử lý các vướng mắc pháp lý của dự án.

Do đó, bên cạnh việc áp dụng các biện pháp quản lý nợ theo quy định của pháp luật về thuế, cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương để tháo gỡ vướng mắc, xác định đầy đủ nghĩa vụ tài chính, làm cơ sở thu hồi các khoản nợ vào ngân sách nhà nước.

Thời gian tới, Bộ Tài chính tiếp tục chỉ đạo cơ quan thuế các cấp tăng cường công tác quản lý nợ, đôn đốc thu hồi các khoản nợ thuế, trong đó có các khoản thu từ đất. Đồng thời, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xác định nghĩa vụ tài chính về đất, góp phần nâng cao hiệu quả thu hồi nợ.

Kiểm tra 30 doanh nghiệp bất động sản, kiến nghị xử lý hơn 565 tỷ đồng

Về kiến nghị tăng cường thanh tra thuế đối với các dự án bất động sản lớn, Bộ Tài chính cho hay theo quy định của Luật Thanh tra năm 2025 và Luật Quản lý thuế năm 2025, cơ quan thuế hiện không còn chức năng thanh tra chuyên ngành thuế mà thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Ngành thuế thực hiện quản lý thuế đối với người nộp thuế, trong đó có các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, đồng thời kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế theo kế hoạch hằng năm trên nguyên tắc quản lý rủi ro.

Trong năm 2025, nhằm tăng cường chống thất thu ngân sách nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ thuế, cơ quan thuế đã xây dựng, triển khai chuyên đề kiểm tra đối với 30 doanh nghiệp bất động sản lớn trên cả nước theo phân cấp quản lý, chủ yếu tại Hà Nội và TPHCM.

Đến nay, cơ quan thuế các cấp đã ban hành 26 quyết định xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền kiến nghị xử lý 565,6 tỷ đồng. Bình quân 21,7 tỷ đồng mỗi cuộc kiểm tra, cao gấp khoảng 18 lần mức kiến nghị xử lý bình quân đối với các doanh nghiệp nói chung trong năm 2025 (1,2 tỷ đồng/cuộc).

Năm 2026, ngoài việc tiếp tục đôn đốc thu hồi nợ đọng, cơ quan thuế các cấp sẽ tiếp tục rà soát, phân tích rủi ro đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và xác định đây là một trong những lĩnh vực trọng điểm cần kiểm tra.

Theo đó, cơ quan thuế các tỉnh, thành phố đã xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề đối với 45 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn. Riêng tại TP Đà Nẵng, dự kiến kiểm tra 10 doanh nghiệp.