Bố thu tiền thuê nhà của con gái 6 tuổi. Ảnh: People

Michael Madden, làm quản lý tại một công ty cơ khí ở miền Trung Texas, Mỹ, đã chứng kiến nhiều bậc phụ huynh gặp khó khăn trong việc dạy con về kỹ năng quản lý tiền bạc cơ bản.

Khi trở thành bố, anh quyết tâm nuôi dạy con cái theo cách khác. Anh bắt đầu giáo dục tài chính cho con từ rất sớm.

Gần đây, anh đã thiết lập một bảng việc nhà cho cô con gái Rose, đang chuẩn bị vào lớp 1. Rose sẽ nhận điểm cho những hành vi tích cực như đánh răng không cần nhắc, dọn dẹp nhà cửa, hay hoàn thành các công việc nhỏ.

Khi đạt 25 điểm, bé sẽ được "trả công" 5 USD (hơn 131.000 đồng) và nếu đạt 30 điểm, bé sẽ nhận thêm tiền thưởng.

Anh áp dụng một khoản thu cố định hàng tháng gồm tiền thuê nhà và tiền điện, nước, chiếm 20% trong số tiền bé kiếm được. Phần còn lại, cô bé có thể tiết kiệm hoặc chi tiêu, với một số hướng dẫn từ gia đình.

Điều này không chỉ giúp Rose hình dung được cách chi tiêu trong thực tế, mà còn tạo ra bài học về việc ưu tiên nhu cầu cần thiết trước, rồi mới đến những mong muốn cá nhân. Anh cũng muốn con hiểu không phải tất cả số tiền kiếm được đều tiêu hết đi.

"Tôi không thực sự lấy tiền của con. Tất cả đều được giữ lại cho bé. Mục tiêu là để con hiểu rằng khi kiếm được tiền, mình cần phải dành một phần cho những nhu cầu thiết yếu trước khi tiêu cho những điều mình muốn", Michael chia sẻ.

Dù mới chỉ 6 tuổi, Rose đã thể hiện khả năng tiếp thu nhanh chóng những khái niệm tưởng chừng chỉ dành cho người lớn.

Bé hiểu rằng người lớn phải trả tiền thuê nhà, hay điện không phải là miễn phí, tiết kiệm là cần thiết nếu muốn mua những món đồ lớn, giá thành cao trong tương lai.

"Con bé thực sự thích thú với việc này. Bé rất tự hào mỗi khi đạt được mục tiêu và thậm chí còn nhắc tôi cập nhật bảng điểm", Michael nói.

Không chỉ là chuyện tiền bạc, phương pháp này còn giúp Rose rèn luyện tinh thần trách nhiệm, tính kiên định và biết trì hoãn mong muốn.

"Tôi hy vọng con bé hiểu rằng tiền không tự nhiên mà có và không phải chỉ để tiêu xài. Khi ra ngoài mua sắm, nếu con bé không có tiền, bé sẽ tự dừng lại, không đòi mua nữa. Nếu có tiền thì tốt, còn không thì thôi. Trẻ con đâu nhất thiết cần thêm một món đồ chơi nữa", anh chia sẻ.

Lan tỏa dạy trẻ quản lý tiền bạc sớm trên mạng xã hội

Michael đã chia sẻ phương pháp của mình trên TikTok. Anh không ngờ video của mình lại gây bão mạng, thu hút khoảng 6,8 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận.

"Tôi chỉ nghĩ chia sẻ đơn giản để các bố mẹ khác có thể tham khảo nhưng không ngờ lại được đón nhận đến vậy. Nhiều phụ huynh nhắn tin nói họ sẽ bắt đầu áp dụng phương pháp tương tự. Tất nhiên, cũng có một vài người không đồng ý, nhưng tôi đã lường trước được điều đó", anh chia sẻ.

Mục tiêu của anh không phải là sự nổi tiếng trên mạng xã hội, mà đơn giản chỉ là muốn con gái mình có một nền tảng vững chắc về tài chính từ nhỏ.

Cùng với vợ, anh dự định sẽ tiếp tục duy trì cách làm này và điều chỉnh phù hợp khi Rose lớn lên. Anh hy vọng con sẽ không cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến tiền bạc và hiểu rằng, học cách quản lý tiền sớm sẽ mang lại sự tự do và giảm bớt áp lực tài chính trong tương lai.

"Tôi chỉ là một người bố đang cố gắng dạy con những điều tôi ước gì mình được học từ nhỏ. Nếu việc tôi làm có thể truyền cảm hứng cho những phụ huynh khác, thì càng tốt hơn nữa", anh nói.