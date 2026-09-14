Đây là bộ tranh khắc 18 vị La Hán trên vách đá duy nhất được biết đến ở Việt Nam



Gần 800 năm qua, 18 hình tượng La Hán vẫn hiện diện trên vách đá tại động Liên Hoa, chùa Phong Phú. Dù chịu tác động của thời gian và điều kiện tự nhiên, phần lớn các hình tượng vẫn được bảo tồn tương đối nguyên vẹn.

Bộ tranh được tạo tác vào thời Trần, trong bối cảnh Phật giáo Đại Việt phát triển hưng thịnh. Điểm đặc biệt là các hình tượng được khắc trực tiếp trên vách đá tự nhiên, thuộc loại hình ma nhai.

Bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán tại động Liên Hoa, chùa Phong Phú, phường Tây Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình.

Đây là bộ tranh khắc 18 vị La Hán trên vách đá duy nhất được biết đến ở Việt Nam. Bộ tranh cũng có niên đại sớm nhất trong số những hiện vật cùng đề tài hiện còn được biết đến.

Không chỉ có giá trị về nghệ thuật, bộ tranh còn là nguồn tư liệu quý phục vụ nghiên cứu lịch sử mỹ thuật, lịch sử Phật giáo và đời sống tín ngưỡng của người Việt thời Trần.

Tháng 2/2026, Thủ tướng Chính phủ công nhận Bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán, động Liên Hoa, chùa Phong Phú là Bảo vật quốc gia, đợt 14.

Lãnh đạo Cục Di sản văn hóa trao Bằng công nhận Bảo vật quốc gia cho phường Tây Hoa Lư.

Ngày 13/9, phường Tây Hoa Lư tổ chức Lễ công bố Quyết định và đón nhận Bằng công nhận Bảo vật quốc gia. Ngay sau buổi lễ, Bằng được rước về Di tích chùa Phong Phú.

Chủ tịch UBND phường Tây Hoa Lư Nguyễn Quốc Hưng nhấn mạnh, việc được công nhận là Bảo vật quốc gia ghi nhận giá trị đặc biệt của di sản, đồng thời là niềm vinh dự và trách nhiệm của địa phương trong bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị bảo vật cho các thế hệ mai sau.

Thời gian tới, phường Tây Hoa Lư sẽ phối hợp với cơ quan chuyên môn bảo vệ bảo vật theo quy định, đẩy mạnh nghiên cứu, số hóa tư liệu và giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa cho thế hệ trẻ. Địa phương cũng định hướng phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa, tâm linh phù hợp, bền vững.

Chùa Phong Phú dưới chân núi Cô Phong, nơi lưu giữ bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán.

Bộ tranh khắc ma nhai 18 vị La Hán được kết nối với các điểm di sản trong Quần thể danh thắng Tràng An, góp phần giúp du khách hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và đời sống tín ngưỡng của vùng đất Cố đô Hoa Lư.

Đến nay, Ninh Bình có 22 Bảo vật quốc gia.