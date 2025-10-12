Giáo xứ Tôn Đạo (thuộc xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) được thành lập vào năm 1842 với tước hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm, thuộc Giáo phận Phát Diệm.

Linh mục Chính xứ Tôn Đạo Giuse Phạm Ngọc Khuê cho biết, nhà thờ Tôn Đạo xây dựng hơn 100 năm nay.

Năm 1922, dưới bàn tay tài hoa của Linh mục người Pháp Jean Kim (hay còn gọi là Linh mục Kim), công trình nhà thờ chính thức được khởi công trên khuôn viên rộng hơn 23.760m². Sau 14 năm, nhà thờ được khánh thành, trở thành biểu tượng đức tin vững chãi giữa vùng quê nghèo khó.

Nhà thờ Tôn Đạo do Linh mục Kim, người Pháp thiết kế và xây dựng

Nhà thờ Tôn Đạo có thánh đường dài 52m, rộng 25m, được nâng tầm bởi tháp chuông cao 35m sừng sững giữa trời.

Tại tầng 3 của tháp, có 3 quả chuông được treo, mỗi quả gắn với 3 chiếc bánh đà có dây kéo, tạo ra âm thanh vang vọng trong khu vực mỗi khi chuông điểm giờ.

Nhà thờ với thiết kế hình quả trám

Công trình này do linh mục Kim (người Pháp) thiết kế với lối kiến trúc mái vòm có sườn và trụ bay. Bên hông nhà thờ là những khung cửa sổ hình quả trám. Các cửa sổ này đều có hoa văn cầu kỳ, góp phần làm tăng vẻ đẹp tinh xảo và trang nghiêm cho ngôi thánh đường.

Hình mái vòm với tháp chuông cao 35m

Từ cửa chính đến cuối nhà thờ, các trụ cột và gian cung thánh đều được thiết kế vô cùng cầu kỳ, với những hoa văn tinh xảo, mang đậm phong cách kiến trúc Gothic phương Tây. Kiến trúc này đặc biệt thể hiện sự hoành tráng và trang nghiêm, tạo không gian thánh thiêng.

Mặt tiền của nhà thờ có 3 cửa ra vào làm bằng gỗ được chạm trổ tinh xảo. Các hoa văn chủ yếu trên các cánh cửa là hình ảnh hoa cúc, hoa huệ, cành vạn tuế, cùng với những chú hươu, nai, chim chóc... Tất cả các hình ảnh này kết hợp tạo nên một không gian như trong Vườn địa đàng, thể hiện sự sống và vẻ đẹp thánh thiện, làm nổi bật vẻ đẹp nghệ thuật trong nhà thờ.

Nhà thờ cổ kính dưới ánh nắng

Tại bàn thờ chính, tượng Đức Mẹ Vô Nhiễm được tôn thờ trang nghiêm, hai bên là đôi thiên thần cầm nến chầu lạy. Với những đặc điểm kiến trúc độc đáo và hoa văn tinh xảo, nhà thờ Tôn Đạo vẫn luôn là một điểm đến linh thiêng.

Thiết kế kiểu Gothic phương Tây

Đặc biệt, trang trí trên nhà thờ là những tượng quái vật đá, các con vật trông coi lâu đài. Trong văn hóa công giáo, ở đâu có Chúa thì ma quỷ chạy hết ra ngoài.

Những con quỷ được thiết kế ở bên mái của nhà thờ