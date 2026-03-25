Cùng tham gia buổi làm việc có Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông và lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia Chay Borin

Tiếp và làm việc với đoàn Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Anh Chức cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình đã chia sẻ với Đoàn công tác một số thông tin khái quát về tình hình dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn.

Theo ông Chức, đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Ninh Bình sinh sống chủ yếu tại các xã, phường khu vực phía Nam của tỉnh. Trong đó, đồng bào Mường chiếm số lượng lớn nhất, với gần 30.000 người; ngoài ra còn có các dân tộc anh em khác như Tày, Thái, Nùng, Dao và một số dân tộc khác như Sán Dìu, M’nông…

Về tín ngưỡng, tỉnh Ninh Bình có đời sống tín ngưỡng dân gian phong phú với trên 11.600 cơ sở tín ngưỡng; hằng năm có khoảng 300 lễ hội được tổ chức trên địa bàn. Nhiều lễ hội, nghi lễ tiêu biểu đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, tiêu biểu như Lễ hội Hoa Lư, Lễ hội đền Trần, Lễ hội Tịch Điền, Lễ hội Phủ Dầy…

Về tôn giáo, trên địa bàn tỉnh hiện có 3 tôn giáo được Nhà nước công nhận và hoạt động ổn định gồm Phật giáo, Công giáo và Tin lành.

Công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo của tỉnh Ninh Bình phong phú, đa dạng, ổn định và hài hòa. Các cộng đồng dân cư, các cơ sở tín ngưỡng và tổ chức tôn giáo chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, xã hội, từ thiện, nhân đạo, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển của địa phương…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Anh Chức trao tặng quà lưu niệm tới Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình bày tỏ tin tưởng, thông qua chuyến thăm và làm việc lần này, quan hệ hữu nghị, đoàn kết và hợp tác tốt đẹp giữa các cơ quan, địa phương của Việt Nam và Vương quốc Campuchia sẽ tiếp tục được củng cố, phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững hơn.

Thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia

Bày tỏ trân trọng trước sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia Chay Borin chúc mừng những thành tựu phát triển nổi bật của tỉnh trong thời gian qua. Đồng thời, Bộ trưởng nhấn mạnh, chuyến thăm lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần củng cố quan hệ hợp tác trong lĩnh vực tôn giáo giữa hai nước.

Bộ trưởng Bộ lễ nghi và Tôn giáo Campuchia Chay Borin trao tặng khăn lưu niệm tới Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Anh Chức.

Ông Chay Borin đánh giá cao tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là du lịch, văn hóa, tôn giáo giữa hai quốc gia.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo tỉnh Ninh Bình.

Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia bày tỏ kỳ vọng, sau chuyến thăm, hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, thúc đẩy quảng bá các điểm du lịch tâm linh, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai quốc gia, góp phần vun đắp mối quan hệ Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển bền vững.

Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia Chay Borin, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Y Thông, cùng Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu thỉnh chuông tại điện Tam Thế.

Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia Chay Borin cùng phu nhân và Đoàn công tác tham quan, nghe giới thiệu về chùa Tam Chúc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, Đoàn công tác đã đến tham quan Khu du lịch chùa Tam Chúc. Tại đây, Đoàn đã nghe Hoà Thượng Thích Thanh Nhiễu, Trụ trì chùa Tam Chúc giới thiệu về lịch sử hình thành, quy mô và giá trị tâm linh của chùa. Tiếp đó, Đoàn tham gia trồng cây lưu niệm tại chùa cổ Ba Sao.