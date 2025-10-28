Báo VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam Nguyễn Hải Trung (ngồi giữa) phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: Mạnh Hà

Thưa quý vị đại biểu khách quý !

Hôm nay, tôi rất vinh dự được thay mặt Bộ Dân tộc và Tôn giáo nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo 3 nước Đông Dương: Việt Nam - Campuchia - Lào lần thứ III, được tổ chức trọng thể tại Vương quốc Campuchia, đất nước tươi đẹp, hiền hòa và mến khách.Thay mặt Lãnh đạo Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và với tình cảm cá nhân, tôi trân trọng gửi tới toàn thể Quý vị lời chúc sức khỏe, an lạc, chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Việt Nam, Campuchia và Lào là 3 quốc gia láng giềng, có mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, đoàn kết, hợp tác phát triển từ lâu đời. Trong nền tảng mối quan hệ ấy, Phật giáo có vai trò hết sức quan trọng, vừa là sợi dây gắn kết tinh thần, vừa là cầu nối của hòa bình, hiểu biết và lòng từ bi giữa nhân dân 3 nước.

Phật giáo ở 3 quốc gia chúng ta có nhiều điểm tương đồng, đều đề cao trí tuệ, hòa hợp, đều cùng chung lý tưởng vì con người, vì hòa bình và vì sự phát triển bền vững. Trải qua nhiều thế kỷ, với triết lý sâu sắc về thế giới quan, nhân sinh quan, Phật giáo đã hòa quyện vào đời sống văn hóa, trở thành một trong những điểm tựa tinh thần của nhân dân 3 nước, nuôi dưỡng lòng nhân ái, hướng thiện và khát vọng sống bình an, hạnh phúc.

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo 3 nước Đông Dương: Việt Nam - Campuchia - Lào đã khẳng định vị thế là diễn đàn tôn giáo quan trọng của khu vực, mục tiêu của các kỳ hội nghị không đơn thuần chỉ là tăng cường mối quan hệ giao lưu, gắn bó giữa Phật giáo ba nước, hợp tác trong lĩnh vực học thuật, tôn giáo mà còn hướng tới một mục tiêu cao cả và rất đáng trân trọng, đó là chủ đề của các kỳ hội nghị đều nhất quán mục tiêu kiến tạo một thế giới hòa bình, an lạc và phát triển bền vững.

Việc lựa chọn chủ đề Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo thế giới năm 2025 “Sự hòa hợp Phật giáo vì hòa bình và phát triển bền vững”, chúng tôi nhận thấy đây không chỉ là sự tiếp nối tinh thần của 2 kỳ hội nghị năm 2018 và 2023 tại Lào và Việt Nam, mà còn là thể hiện sự tích cực và trách nhiệm, thực hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ và Phật giáo Campuchia trong việc kịp thời triển khai tinh thần Tuyên bố Thành phố Hồ Chí Minh tại Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2025 được tổ chức ở Việt Nam vào tháng 5 vừa qua, là sự cụ thể hóa của tinh thần Đại lễ Vesak “Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững”.

Chúng tôi thấy rằng, việc đề cao “sự hòa hợp” và “phát triển bền vững” để bàn thảo trong Hội nghị lần này chính là hiện thực hóa Tuyên bố Thành phố Hồ Chí Minh nêu trên, đó chính là tinh thần đoàn kết và bao dung, là việc nuôi dưỡng bình an nội tâm, là cách thức tha thứ và chữa lành bằng chánh niệm và hòa giải, là từ bi trong mọi hành động, là lan tỏa giá trị đạo đức Phật giáo vì tương lai nhân ái, là hợp tác và giúp đỡ, không để ai bị bỏ lại phía sau và cuối cùng đích đến là cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Với sự nhìn nhận đó, Việt Nam đánh giá cao chủ đề của Hội nghị năm nay, khi thế giới đang tồn tại những cuộc xung đột vũ trang để hai từ “hòa bình” vẫn còn là khát vọng; khi xã hội một số nơi còn bất ổn, bất định để “sự hòa hợp” giữa con người với con người, giữa con người với thiên nhiên còn là “niềm mơ ước”; khi phát triển không gắn liền với sự “bền vững” để lại hệ lụy cho các thế hệ hôm nay và mai sau phải gánh chịu hậu quả, thì việc chúng ta cùng nhau hội họp ở đây để bàn thảo đưa ra các giải pháp, biến khát vọng, ước mơ của mọi người dân trên trái đất trở thành sự thực, biến hậu quả trở thành kết quả trong các công cuộc phát triển, kiến thiết là một việc làm có ý nghĩa hết sức thiết thực và đáng được tôn vinh.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung cùng Đại diện đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao tặng tượng Phật đến bà Men Sam An - Cố vấn tối cao của Quốc vương, Chủ tịch Hội đồng Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia. Ảnh: Mạnh Hà

Việt Nam cũng trân trọng và đánh giá cao kết quả mà các kỳ Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo 3 nước Đông Dương lần thứ nhất và lần thứ hai đã đạt được, thông qua việc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã triển khai hiệu quả các nội dung trong Tuyên bố chung của các kỳ Hội nghị, như: Thực hiện đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp của Việt Nam triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực trong thực hiện Chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; trong việc lan tỏa tinh thần nhân văn, nhân ái, sự khoan dung, hòa hợp, tinh thần từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, giá trị đạo đức của Phật giáo tới đời sống xã hội; trong các hoạt động dấn thân, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng và tinh thần chia sẻ, hỗ trợ đối với bạn bè quốc tế.

Có thể nói, với việc triển khai các Tuyên bố nêu trên, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã góp phần không nhỏ trong việc xây dựng xã hội an bình và thịnh vượng.

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trên thế giới và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Trên tinh thần đó, Việt Nam coi trọng và sẵn sàng thúc đẩy quan hệ hợp tác tôn giáo, trong đó hợp tác Phật giáo được coi là kênh ngoại giao nhân dân quan trọng, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc và tôn giáo với các quốc gia, đặc biệt là các nước trong khu vực đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và sự ổn định, phát triển của các nước trong khu vực cũng như trên thế giới.

Trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo: Việt Nam là quốc gia đa tín ngưỡng, đa tôn giáo. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo trong đời sống xã hội và trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Nhà nước Việt Nam không ngừng hoàn thiện chính sách, pháp luật về tôn giáo nhằm tạo điều kiện tốt nhất để mọi người thực hành quyền tự do tôn giáo của mình.

Với chức năng là cơ quan thực hiện công tác quản lý Nhà nước về dân tộc và tôn giáo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam ủng hộ và tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc tham gia các diễn đàn với Phật giáo Campuchia, Phật giáo Lào, vì mục tiêu hòa hợp, đoàn kết và phát triển bền vững trong khu vực 3 nước Đông Dương, cũng như trên thế giới.

Kính thưa Quý vị đại biểu!

Để mục tiêu Hội nghị Thượng đỉnh 3 nước Đông Dương được triển khai trên thực tế đạt hiệu quả cao nhất, Bộ Dân tộc và Tôn giáo Chính phủ Việt Nam có một số gợi ý, để Hội nghị chúng ta cùng bàn thảo:

1. Đối với cơ quan quản lý nhà nước về tôn giáo 3 quốc gia Việt Nam, Campuchia, Lào: Trên cơ sở các nội dung bàn thảo tại Hội nghị lần này, Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam sẽ cùng với Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước cùng trao đổi để tham mưu với Chính phủ ba nước có chủ trương hỗ trợ Phật giáo 3 nước triển khai các hoạt động ở mỗi quốc gia và hoạt động kết nối giữa 3 quốc gia đạt kết quả tốt, theo chủ đề mà Hội nghị đã đề ra “Sự hòa hợp Phật giáo vì hòa bình và phát triển bền vững”.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo với chức năng, nhiệm vụ được giao, sẽ tạo điều kiện tốt nhất để giúp Giáo hội Phật giáo Việt Nam thực hiện các hoạt động hợp tác với Phật giáo Campuchia và Phật giáo Lào.

2. Đối với tổ chức Phật giáo 3 nước: Đề nghị cân nhắc có chương trình hành động chung vì sự hòa hợp, hòa bình và phát triển bền vững không chỉ ở mỗi nước và nên có cả hoạt động kết nối giữa Phật giáo 3 quốc gia, để tạo nên sức mạnh lan tỏa các giá trị tốt đẹp của Phật giáo trong đời sống xã hội; đồng thời tiếp tục tham gia có hiệu quả các chương trình của Chính phủ để đạt được mục tiêu chung vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho tất cả mọi người.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nguyễn Hải Trung trao đổi cùng các vị đại biểu Phật giáo bên lề hội nghị. Ảnh: Mạnh Hà

Kính thưa quý vị đại biểu!

Thay mặt Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Đoàn công tác, tôi trân trọng cảm ơn Chính phủ và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Vương quốc Campuchia, cảm ơn Ban Tổ chức Hội nghị đã đón tiếp trọng thị, chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho Đoàn đại biểu Việt Nam sang dự Hội nghị.

Chúc Chư vị tôn đức giáo phẩm lãnh đạo Phật giáo 3 nước và toàn thể quý vị đại biểu tham dự Hội nghị sức khỏe, tinh tấn và an lạc. Chúc Hội nghị Phật giáo Việt Nam - Campuchia - Lào thành công tốt đẹp. Chúc mối quan hệ của Nhà nước và Phật giáo 3 quốc gia ngày càng gắn bó và phát triển.

Trân trọng cảm ơn!