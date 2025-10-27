Chuyến công tác diễn ra theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia. Hội nghị chính thức diễn ra trong 2 ngày 28 -29/10 với chủ đề “Hài hòa Phật giáo vì hòa bình và phát triển bền vững”.

Đón Đoàn tại sân bay quốc tế Phnom Penh có bà Min Chandyneth, Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia, cùng đại diện lãnh đạo các vụ, cục của Bộ.

Ngay sau khi đến Phnom Penh, Đoàn đã đến chào xã giao ngài Chay Borin, Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia.

Tại buổi tiếp, hai bên trao đổi thân mật, cởi mở về tình hình hợp tác trong lĩnh vực dân tộc và tôn giáo, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc triển khai Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2022–2026 giữa hai Bộ.

Thay mặt Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung trân trọng chuyển lời chào và lời cảm ơn của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tới ngài Chay Borin về lời mời tham dự Hội nghị. Thứ trưởng đồng thời trân trọng mời ngài Chay Borin sang thăm và làm việc tại Việt Nam, đặc biệt là tại Bộ Dân tộc và Tôn giáo, nhằm tiếp tục trao đổi kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác hiệu quả giữa hai Bộ trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung khẳng định, Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Việt Nam - Lào - Campuchia lần thứ 3 là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần tăng cường giao lưu tôn giáo và thắt chặt tình đoàn kết giữa nhân dân ba nước. Với tinh thần trách nhiệm và tình cảm gắn bó, Đoàn Việt Nam sẽ tích cực tham gia, đóng góp thiết thực cho thành công của Hội nghị.

Thứ trưởng nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia thời gian qua không ngừng được củng cố và phát triển ở mọi lĩnh vực, trong đó có hợp tác giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia. Hai bên đã phối hợp tổ chức nhiều đoàn công tác, hội thảo, chương trình trao đổi kinh nghiệm về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo và dân tộc, đồng thời hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống dọc biên giới hai nước ổn định cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và tăng cường tinh thần đoàn kết, hữu nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung tặng quà ngài Chay Borin, Bộ trưởng Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia.

Cùng với đó, sự gắn kết giữa các tổ chức Phật giáo Việt Nam và Campuchia, đặc biệt là Phật giáo Nam tông Khmer, ngày càng bền chặt thông qua các hoạt động giao lưu, thăm viếng, trao đổi tăng ni, góp phần củng cố nền tảng tinh thần, văn hóa và tình cảm tốt đẹp giữa nhân dân hai nước.

Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung cũng chia sẻ, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo của Việt Nam, có hiệu lực từ năm 2016 thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với lĩnh vực này. Hiện nay, Việt Nam đang tiến hành tổng kết, hoàn thiện Luật nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn mới. Trên cơ sở đó, Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác dân tộc và tôn giáo với Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia trên tinh thần tin cậy, hữu nghị và cùng phát triển.

Cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung và Đoàn công tác Việt Nam, Bộ trưởng Chay Borin đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian qua, bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong triển khai các chương trình, hoạt động cụ thể, nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân tộc và tôn giáo. Ngài Chay Borin khẳng định, Campuchia luôn coi trọng và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Bộ Lễ nghi và Tôn giáo Campuchia.

Trên cơ sở đó, hai bên thống nhất duy trì cơ chế trao đổi đoàn, chia sẻ thông tin, tăng cường giao lưu giữa các tổ chức tôn giáo và cộng đồng dân tộc hai nước, góp phần củng cố quan hệ hợp tác bền chặt, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy giữa hai Bộ, hai Chính phủ, vì ổn định, phát triển và thịnh vượng chung của hai quốc gia Việt Nam - Campuchia.

Chiều cùng ngày, Đoàn công tác Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam do Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia.

Tại buổi gặp, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung chúc mừng những kết quả quan trọng mà Đại sứ quán đạt được trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ, động viên cán bộ, nhân viên vượt qua khó khăn, tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm và tình cảm, phát triển hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia.