Thông tin từ Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương), nhân dịp tháp tùng Thủ tướng Chính phủ tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị liên quan tại Kuala Lumpur (Malaysia), ngày 26/10, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi tiếp và làm việc với ông Jacob Helberg - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách kinh tế, môi trường và năng lượng.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Thứ trưởng Jacob Helberg đã thảo luận về quan hệ hợp tác kinh tế - thương mại giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và các lĩnh vực có tiềm năng giữa hai nước.

Hai bên chia sẻ quan điểm rằng, mặc dù còn nhiều khó khăn, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ vẫn không ngừng phát triển tích cực. Năm 2025 cũng đánh dấu 30 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao (1995-2025) và 2 năm thiết lập khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện (2023-2025) - minh chứng cho sự trưởng thành vượt bậc của quan hệ hai nước, mở ra giai đoạn hợp tác sâu sắc và hiệu quả hơn.

Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ quan tâm đến tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), xây dựng và củng cố khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, phát triển các nguồn năng lượng mới.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ là công nghệ, mà còn là động lực nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia, nên Việt Nam mong muốn hợp tác đi vào thực chất, gắn với đào tạo, tiêu chuẩn và chuyển giao.

Bộ trưởng nêu rõ, Việt Nam có các chính sách ưu tiên, khuyến khích dành cho đổi mới sáng tạo, mong muốn học hỏi kinh nghiệm cũng như hợp tác với các đối tác phát triển như Hoa Kỳ, đồng thời bày tỏ Bộ Công Thương sẵn sàng nghiên cứu khả năng hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực này.

Đối với vấn đề chuỗi cung ứng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam đã và đang triển khai nhiều chương trình, chính sách nhằm đa dạng hóa nguồn cung cấp đầu vào cho các ngành sản xuất.

Trong lĩnh vực năng lượng, Bộ trưởng cũng giới thiệu chủ trương, chính sách phát triển năng lượng của Việt Nam, đề nghị phía Hoa Kỳ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển các nguồn năng lượng mới và năng lượng tái tạo quy mô lớn gắn với cơ chế tài chính xanh và chuyển giao công nghệ.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nêu quan ngại của Việt Nam đối với việc Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Hoa Kỳ (NOAA) không công nhận tương đương đối với 12 nghề cá quan trọng của Việt Nam, đe dọa sinh kế của hàng trăm nghìn lao động, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị thế quốc tế của ngành thủy sản Việt Nam; đồng thời hạn chế đáng kể sự lựa chọn và nguồn cung dành cho người tiêu dùng Hoa Kỳ.

Bộ trưởng cũng đề nghị Hoa Kỳ có hướng xử lý yêu cầu của Việt Nam về việc sớm công nhận nền kinh tế thị trường và đưa Việt Nam ra khỏi danh sách D1 và D3 hạn chế xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao.

Phía Hoa Kỳ ghi nhận và khẳng định sẽ xem xét đầy đủ đề nghị của Việt Nam.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên nhất trí giao cấp kỹ thuật nghiên cứu cụ thể về khả năng, kế hoạch hợp tác để tiếp tục thảo luận trong tương lai.