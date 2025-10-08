Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, Việt Nam đã và đang nỗ lực thúc đẩy tiến trình đàm phán thuế đối ứng với Hoa Kỳ. Đoàn đại diện hai nước thường xuyên tổ chức các phiên trao đổi, làm việc để thống nhất các nội dung liên quan.

Đến nay, phía Hoa Kỳ đưa ra nhiều đánh giá tích cực về kết quả đàm phán thuế thương mại đối ứng giữa hai nước. Thứ trưởng cho rằng đây là kết quả hết sức khả quan.

Dự kiến trong tháng 10 và tháng 11, đoàn đàm phán của Việt Nam tiếp tục có chuyến công tác sang Hoa Kỳ để thảo luận và triển khai các công việc tiếp theo, hướng đến hoàn thành thỏa thuận về thương mại đối ứng trên nguyên tắc cởi mở, xây dựng, bình đẳng, tôn trọng độc lập, tự chủ và thể chế chính trị, cùng có lợi và cân nhắc tới trình độ phát triển của nhau.

Hai bên sẽ nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư ổn định, hài hòa lợi ích, tương xứng với mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ.

Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân thông tin về tiến trình đàm phán thuế đối ứng với Hoa Kỳ trong thời gian tới. Ảnh: Báo Công Thương

Trước đó, rạng sáng 1/8 (giờ Việt Nam), Nhà Trắng đã đăng tải sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng. Hoa Kỳ quyết định điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 quốc gia và vùng lãnh thổ được liệt kê trong Phụ lục I của sắc lệnh. Trong đó, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%.

Liên quan đến thị trường Hoa Kỳ, ông Bùi Huy Sơn - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Quản lý doanh nghiệp (Bộ Công Thương), cho biết trong 9 tháng năm 2025, xuất khẩu sang thị trường này đạt 112,8 tỷ USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhấn mạnh Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nước ta, ông Sơn cho hay, ngành công thương tiếp tục theo dõi sát diễn biến chính sách thuế quan của Hoa Kỳ, chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hai bên để trao đổi, làm rõ và xử lý các vấn đề phát sinh, hạn chế nguy cơ áp dụng các biện pháp bất lợi hơn đối với hàng hóa Việt Nam.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng sẽ tập trung hoàn thành khởi động đàm phán 2 FTA giữa Việt Nam với Mercosur và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) trong quý IV/2025; thúc đẩy sớm khởi động đàm phán với Pakistan để mở rộng cơ hội tại các thị trường xuất khẩu; sớm kết thúc đàm phán FTA giữa Việt Nam và Khối EFTA trong năm 2025.

Ngoài ra, các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, quảng bá sản phẩm sẽ được tăng cường để giúp doanh nghiệp mở rộng tiếp cận khách hàng mới, đồng thời củng cố niềm tin với các đối tác truyền thống tại thị trường Hoa Kỳ.

Tăng cường thực thi các quy định về xuất xứ hàng hóa thông qua các hoạt động kiểm tra, giám sát, cấp phép và xử lý vi phạm; tăng cường quản lý nhà nước và chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ.