Chiều 14/11 giờ địa phương, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Washington D.C., Hoa Kỳ, Bộ trưởng Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách kinh tế, Môi trường và Năng lượng Jacob Helberg.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam luôn nhất quán quan điểm mở rộng hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ cao là bước đi chiến lược, phù hợp với khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jacob Helberg.

Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng dựa trên khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trên 10% trong thập niên tới. Theo đó, Việt Nam hợp tác với Hoa Kỳ trong trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ cao và phát triển hệ sinh thái công nghệ được coi là phù hợp và cần thiết.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cũng nhấn mạnh, Việt Nam đã thể hiện thiện chí trong đàm phán thương mại, giúp Hoa Kỳ đạt được nhiều kết quả thuận lợi đối với các đối tác. Vì vậy, Việt Nam mong muốn cách giải quyết hợp lý, linh hoạt, phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Ông đề nghị Hoa Kỳ xem xét các vấn đề như đưa Việt Nam ra khỏi danh sách D1 và D3 hạn chế xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao và công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam, qua đó tạo nền tảng thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam luôn nhất quán quan điểm mở rộng hợp tác với Hoa Kỳ.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jacob Helberg đánh giá cao sự chủ động của Việt Nam, đặc biệt là sáng kiến hợp tác về AI. Đồng thời nhấn mạnh cam kết coi trọng hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực an ninh, năng lượng, logistics, chuỗi cung ứng và sản xuất.

Thứ trưởng Jacob Helberg nhắc lại các nội dung ông và Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã trao đổi tại Malaysia, hướng tới tăng cường hợp tác về công nghệ dẫn đầu, xây dựng hệ sinh thái công nghệ cao và thúc đẩy cơ chế bảo vệ các ngành công nghiệp nền tảng, nhất là lĩnh vực bán dẫn và AI.

Theo ông, Việt Nam sở hữu nhiều thế mạnh sản xuất, có giá trị chiến lược đối với Hoa Kỳ trong phát triển các ngành công nghệ cao.

Ông đánh giá cao các đề xuất và khẳng định từ Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ báo cáo đầy đủ tới lãnh đạo cấp cao, trong đó có Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Jacob Helberg nhấn mạnh hai cách tiếp cận song song gồm thúc đẩy Hiệp định thương mại đối ứng và mở rộng hợp tác chiến lược về an ninh kinh tế, chuỗi cung ứng và công nghệ; đề xuất xây dựng các nguyên tắc chung, làm cơ sở hình thành các MOU theo từng lĩnh vực và triển khai các dự án thí điểm.

Thứ trưởng Jacob Helberg đánh giá cao sự chủ động của Việt Nam trong sáng kiến hợp tác về AI.

Kết thúc vòng đàm phán trực tiếp lần thứ 5 Hiệp định Thương mại đối ứng

Theo kế hoạch đã thống nhất, vòng đàm phán trực tiếp lần thứ 5 Hiệp định Thương mại đối ứng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ được tổ chức từ ngày 12-14 tháng 11 tại Washington D.C., Hoa Kỳ. Đoàn đàm phán của Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Thương, Trưởng đoàn đàm phán Chính phủ Nguyễn Hồng Diên dẫn đầu.

Trong 3 ngày đàm phán, đoàn đàm phán Việt Nam và Hoa Kỳ đã đạt tiến bộ lớn trong nhiều vấn đề như dịch vụ, thương mại số, nông nghiệp, hàng rào kỹ thuật liên quan thương mại (TBT), tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm (SPS)... và thu hẹp khoảng cách trong các vấn đề còn lại.

Trong cuộc họp tổng kết phiên đàm phán, Đại diện Cơ quan thương mại Hoa Kỳ (USTR) và Đại diện Đoàn đàm phán Việt Nam đều cho rằng phiên đàm phán có kết quả rất tích cực, tạo cơ sở thuận lợi cho việc sớm hoàn tất Hiệp định thương mại đối ứng Việt Nam - Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ đánh giá rất cao thiện chí, nỗ lực và cách tiếp cận sáng tạo của Đoàn đàm phán Việt Nam, đặc biệt là kết quả phiên đàm phán trực tiếp giữa Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên và Trưởng Đại diện thương mại Hoa Kỳ Jamieson Greer tổ chức ngay trước phiên đàm phán kỹ thuật chính thức.

Trên cơ sở các yêu cầu của Việt Nam, Hoa Kỳ đã có những phản hồi tích cực ban đầu và cho biết có thể xem xét xử lý trên cơ sở kết quả đàm phán tổng thể.

Hai bên cũng thống nhất các công việc cần triển khai sau phiên đàm phán và nhất trí sẽ tổ chức một số cuộc họp trực tuyến trong những ngày tới để tiếp tục thảo luận các vấn đề còn tồn tại cũng như chuẩn bị cho cuộc đàm phán trực tuyến cấp Bộ trưởng giữa Trưởng Đại diện Thương mại Jamieson Greer và Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên dự kiến diễn ra ngay tháng 11 này.

Bên cạnh các hoạt động đàm phán, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã có các buổi làm việc với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Hạ nghị sĩ, Chủ tịch Ủy ban thuế vụ Hạ viện và tiếp xúc Lãnh đạo các Tập đoàn công nghệ, bán dẫn và Hiệp hội giày da và may mặc Hoa Kỳ để thúc đẩy các hoạt động hợp tác kinh tế - đầu tư và thương mại song phương cũng như vận động cho quá trình đàm phán thương mại đối ứng của Việt Nam.