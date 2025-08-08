Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 226 ngày 5/8 của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng các ngành, lĩnh vực và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để đảm bảo tăng trưởng cả nước năm 2025 đạt 8,3-8,5%, Bộ Công Thương đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cục, vụ trong việc thúc đẩy xuất khẩu và phát triển thương mại hài hòa với các nước.

Theo đó, Bộ giao cho Vụ Chính sách thương mại đa biên, Vụ Phát triển thị trường nước ngoài, Cục Xuất nhập khẩu, Cục Xúc tiến thương mại tiếp tục đàm phán thương mại đối ứng với Mỹ để đạt được cam kết thuận lợi nhất cho Việt Nam, hướng đến một hiệp định thương mại toàn diện, tăng cường hơn nữa quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Mỹ theo hướng cân bằng và bền vững.

Tiếp tục trao đổi, đàm phán các thỏa thuận thương mại mới và triển khai nhanh các thỏa thuận đã ký hoặc cam kết với Mỹ, bảo đảm hiệu quả rõ ràng, phù hợp lợi ích của Việt Nam

Thực hiện theo dõi sát diễn biến đàm phán, tình hình thực thi các thỏa thuận thương mại đối ứng của Mỹ với các nước, kịp thời đề xuất các biện pháp ứng phó phù hợp.

Hàng Việt Nam xuất khẩu sang Hoa Kỳ chịu thuế đối ứng 20%.

Bộ Công Thương cũng yêu cầu các đơn vị chủ động nghiên cứu, tham mưu đàm phán, ký kết hợp tác với các thị trường mới; chú trọng khai thác và tận dụng tối đa các cơ hội từ những thị trường trọng điểm, thị trường chiến lược.

Cùng với đó, đẩy mạnh đàm phán FTA (hiệp định Thương mại tự do), triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về ký MoU (biên bản ghi nhớ), Hiệp định thương mại gạo với Brazil, Philippines, Malaysia, Indonesia...; Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc cấp giấy chứng nhận, xử lý nghiêm các hành vi gian lận xuất xứ.

Khai thác hiệu quả các FTA đã ký kết, đồng thời đẩy nhanh đàm phán và ký mới các FTA với Trung Đông, Ấn Độ, châu Phi, Mỹ Latinh, cũng như nâng cấp Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN.

Bộ Công Thương cho hay, rạng sáng 1/8 (giờ Việt Nam), Nhà Trắng đã đăng tải sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc điều chỉnh mức thuế đối ứng. Mỹ quyết định điều chỉnh mức thuế đối ứng cho 69 quốc gia và vùng lãnh thổ được liệt kê trong Phụ lục I của sắc lệnh. Trong đó, mức thuế đối ứng dành cho Việt Nam giảm từ 46% xuống còn 20%.