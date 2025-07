Chiều 31/7, tại trụ sở Bộ Dân tộc và Tôn giáo (DT&TG), Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ DT&TG Đào Ngọc Dung và Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đồng chủ trì cuộc làm việc giữa Bộ DT&TG với Nhóm công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương.

Tham dự cuộc họp, về phía Nhóm công tác số 3 của Ban Chỉ đạo Trung ương có Thiếu tướng Vũ Văn Tấn - Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, Thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương; Đại tá Nguyễn Thành Vĩnh - Phó Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Bộ Công an, Thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương; cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ, Văn phòng Chính phủ.

Về phía Bộ DT&TG có Thứ trưởng Thường trực Hồ Văn Niên; cùng các Thứ trưởng: Y Vinh Tơr; Nông Thị Hà, Nguyễn Hải Trung; lãnh đạo một số Vụ, đơn vị trực thuộc Bộ.

Báo cáo đánh giá chi tiết, toàn diện hiện trạng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Bộ DT&TG, ông Bùi Quốc Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số (CĐS), cho biết: Triển khai các văn bản của Chính phủ, Bộ Công an về xây dựng các cơ sở dữ liệu (CSDL), CSDL chuyên ngành, thời gian vừa qua, Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ DT&TG đã tổ chức nhiều cuộc họp, chỉ đạo các vụ, đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ; ban hành kế hoạch triển khai các nhiệm vụ về CSDL, thúc đẩy tạo lập dữ liệu phục vụ CĐS toàn diện của Bộ; ban hành kế hoạch khảo sát CSDL chuyên ngành theo Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ tại các đơn vị trực thuộc; đánh giá hiện trạng hạ tầng và các CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành của Bộ…

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Kết quả đánh giá hiện trạng hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT) và CSDL cho thấy, hệ thống máy chủ và an toàn thông tin cấp độ 2 cơ bản đáp ứng điều hành, tuy nhiên thiết bị, hạ tầng CNTT đầu tư chưa đồng bộ, nhiều thiết bị cũ, hết khấu hao hoặc không tương thích; không có hệ thống giám sát, điều hành an ninh mạng (SOC); kinh phí bố trí hằng năm đầu tư xây dựng hạ tầng hệ thống thông tin, CSDL thấp không đáp ứng yêu cầu. Việc giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, chủ đầu cho một số đơn vị không có chuyên môn về công nghệ thông tin dẫn đến việc chậm triển khai, trả lại ngân sách.

Về nhiệm vụ xây dựng CSDL, chưa có kế hoạch tổng thể về xây dựng CSDL lĩnh vực công tác dân tộc và tôn giáo; các CSDL chuyên ngành của Bộ được giao theo Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ chưa triển khai.

Trong bối cảnh Bộ DT&TG mới thành lập, hệ thống hạ tầng CNTT còn thiếu đồng bộ, các CSDL chuyên ngành đang triển khai xây dựng và hoàn thành trong giai đoạn 2025 - 2026, Báo cáo cũng đề nghị với Nhóm Công tác số 3 triển khai Kế hoạch 02/BCĐTW, trong đó báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ưu tiên nguồn lực từ ngân sách trung ương để các bộ, ngành triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW và Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ.

Chỉ đạo các Cục, đơn vị chuyên môn thuộc Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ và doanh nghiệp công nghệ tiếp tục phối hợp, tăng cường đồng hành, hướng dẫn, hỗ trợ, để Bộ DT&TG triển khai hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 71/NQ-CP, trọng tâm là hoàn thành xây dựng hệ thống, tổng hợp CSDL về tôn giáo và 4 CSDL chuyên ngành.

Trao đổi tại cuộc họp, các đại biểu đã phân tích, đánh giá những hạn chế, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện CSDL chuyên ngành tại Bộ DT&TG, đồng thời đề xuất các giải pháp, nguồn lực để đảm bảo chất lượng, tiến độ triển khai các CSDL, với mục tiêu sớm xây dựng hoàn thành CSDL, đáp ứng được các yêu cẩu của Trung ương theo quan điểm “Đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung” trong toàn quốc.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, nhấn mạnh, bộ dữ liệu của Bộ DT&TG tuy không liên quan đến thủ tục hành chính, nhưng có ý nghĩa rất quan trọng trong điều hành các chính sách dân tộc, tôn giáo. Trong những năm qua, Bộ đã quan tâm xây dựng CSDL của tôn giáo, nhưng chưa hình thành nền tảng dùng chung; dữ liệu được hình thành qua các thời kỳ khác nhau nên chưa đáp ứng được yêu cầu ở thời điểm hiện tại.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị Bộ DT&TG nghiên cứu triển khai Kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu của Đề án 06, Nghị quyết 71 và Kế hoạch 02/BCĐTW; sớm xây dựng Chiến lược dữ liệu cho ngành DT&TG; đề nghị Tập đoàn FPT phối hợp với các đơn vị của Bộ DT&TG giúp đánh giá, rà soát các bộ dữ liệu từ đó xây dựng khung kiến trúc chung.

Đề nghị quá trình xây dựng dữ liệu, những CSDL liên quan đến con người phải tuyệt đối kế thừa CSDL về dân cư; có kế hoạch riêng cho từng nhiệm vụ, có hạn định thời gian, báo cáo theo ngày, theo tuần trên hệ thống theo dõi của Bộ Công an, để từ đó báo cáo Ban Chấp hành Trung ương đến nắm được tiến độ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng đề nghị Bộ DT&TG rà soát nguồn lực về con người, đề xuất kinh phí; yêu cầu các đơn vị đều phải vào cuộc. Giao Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Trung tâm Dữ liệu quốc gia (C12) tham gia đồng hành cùng rà soát, giúp Bộ DT&TG định hình khung kiến trúc, tư vấn những kế hoạch để thực hiện…

Quang cảnh cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Bộ DT&TG Đào Ngọc Dung khẳng định, nhiệm vụ xây dựng các CSDL, CSDL chuyên ngành là nhiệm vụ cấp bách cần triển khai, có vai trò vị trí rất quan trọng.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, CSDL của Bộ DT&TG tuy không liên quan đến thủ tục hành chính, nhưng rất quan trọng trong việc hoạch định chính sách, xây dựng chủ trương chính sách về dân tộc và tôn giáo. Theo đó, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cam kết sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Trung ương. Trung tâm Chuyển đổi số là đơn vị chủ trì nhưng yêu cầu các vụ, đơn vị đều phải vào cuộc, người đứng đầu chịu trách nhiệm.

Để bảo đảm tiến độ thực hiện, Bộ trưởng đề nghị Tập đoàn FPT phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số (Bộ DT&TG) và các đơn vị thuộc Bộ Công an rà soát lại, xây dựng khung kiến trúc cơ bản, đảm bảo thiết thực phục vụ hoạch định chính sách và quản lý nhà nước về dân tộc và tôn giáo. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung mong muốn Bộ Công an sẽ phối hợp, hỗ trợ để nhiệm vụ xây dựng CSDL của Bộ DT&TG đạt kết quả cao nhất.

Hoàng Quý

