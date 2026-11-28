Kính viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, đoàn Bộ Dân tộc và Tôn giáo thành kính tri ân công hạnh và những đóng góp to lớn của ngài đối với đạo pháp và dân tộc.

Chiều 28/11, đoàn Bộ Dân tộc và Tôn giáo do Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang làm trưởng đoàn đã đến tổ đình Vĩnh Nghiêm (phường Xuân Hòa, TPHCM) dâng hương, kính viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp - Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng ban Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN).

Tham gia đoàn có ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ, Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Phái đoàn bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc, thành kính tri ân công hạnh và những đóng góp to lớn của ngài đối với đạo pháp và dân tộc, đồng thời gửi lời chia buồn tới GHPGVN, môn đồ pháp quyến cùng toàn thể tăng ni, Phật tử.

Trước kim quan, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang thành kính dâng hương, dành phút tưởng niệm và bày tỏ lòng kính tiếc thương trước sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng, bậc tôn túc có nhiều đóng góp cho Phật giáo Việt Nam qua các thời kỳ.

Sau khi dâng hương tưởng niệm, Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang và đoàn viếng đã nhiễu kim quan theo nghi thức truyền thống, ghi sổ tang phân ưu cùng GHPGVN và môn phái tổ đình Vĩnh Nghiêm về sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp.

Lễ viếng diễn ra trong không khí trang nghiêm, xúc động, đẫm tình pháp hữu và lòng tri ân đối với công hạnh cao quý của bậc cao tăng Phật giáo.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo cùng đoàn viếng đã chuyển vòng hoa kính viếng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chính phủ nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Bộ Dân tộc và Tôn giáo phân ưu với GHPGVN trước sự viên tịch của Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng ban Giám luật Hội đồng Chứng minh.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, thế danh Vũ Đức Nghiệp, sinh năm 1929 tại xã Phượng Tường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cũ, nay thuộc tỉnh Ninh Bình. Trưởng lão Hòa thượng sớm xuất gia thụ học với các bậc cao Tăng thạc đức tại những tùng lâm danh tiếng miền Bắc. Từ năm 1954, ngài vào miền Nam, gắn bó với các hoạt động của Phật giáo, là thành viên Ủy ban Liên phái trong cuộc tranh đấu bất bạo động phản đối chính sách kỳ thị tôn giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm.

Ngài là chứng nhân lịch sử của sự kiện Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân trong Pháp nạn năm 1963.

Từng du học và tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Yale, Tiến sĩ Triết học tại Đại học Columbia (Hoa Kỳ), với sở học uyên thâm và thông thạo nhiều ngoại ngữ, Trưởng lão Hòa thượng đã có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác Phật sự đối ngoại của Phật giáo Việt Nam, đảm nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung học Miền Nam, Giám đốc Trường Trung học Vạn Hạnh tại Sài Gòn trước năm 1975.

Đoàn Trung ương Giáo hội do Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự làm trưởng đoàn dâng hương kính viếng Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp.

Sau khi GHPGVN thành lập (1981), Trưởng lão Hòa thượng được cung thỉnh vào Ban Chứng minh Hội đồng Phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam. Với đạo hạnh trang nghiêm và uy tín lớn trong sơn môn pháp phái, ngài được Giáo hội suy tôn vào Hội đồng Chứng minh, suy cử đảm nhiệm ngôi vị Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng ban Giám luật Hội đồng Chứng minh cho đến ngày viên tịch.

Cuộc đời Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp là hành trình phụng sự đạo pháp, dân tộc. Những đóng góp của ngài tiếp tục để lại dấu ấn trong lịch sử Giáo hội Phật giáo Việt Nam và là nguồn tư liệu để các thế hệ sau tìm hiểu về một giai đoạn phát triển của Phật giáo nước nhà.

Sự viên tịch của ngài để lại niềm kính tiếc sâu sắc đối với Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước. Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp viên tịch lúc 21h05 ngày 24/11/2026 tại Tổ đình Vĩnh Nghiêm, phường Xuân Hòa, TPHCM. Ngài trụ thế 98 năm, hạ lạp 74 năm.

Theo chương trình tang lễ, lễ truy niệm Trưởng lão Hòa thượng được cử hành vào lúc 07 giờ 00 ngày 29/11/2026 (nhằm ngày 21/10/Bính Ngọ), sau đó phụng tống kim quan Trưởng lão Hòa thượng trà tỳ tại Công viên Nghĩa trang Hoa viên Bình An, xã Bình An, TP Đồng Nai.

Ảnh: Tổ đình Vĩnh Nghiêm