Theo thông tin từ Văn phòng Hội đồng Chứng minh và tổ đình Vĩnh Nghiêm, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp viên tịch vào tối 24/11/2026 (ngày 16/10 năm Bính Ngọ) tại chùa Vĩnh Nghiêm, phường Xuân Hòa, TPHCM.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, thế danh Vũ Đức Nghiệp, sinh năm 1929 tại xã Phượng Tường, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định (nay thuộc tỉnh Ninh Bình).

Xuất gia từ thuở thiếu thời tại chùa Miễu ở quê nhà, ngài theo học với Tổ Tuệ Tạng tại chùa Cồn và Đức Thượng thủ Tăng già toàn quốc Thích Tâm Thi tại nhiều chốn tùng lâm ở miền Bắc.

Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Đức Nghiệp. Ảnh: BGN

Trưởng lão Hòa thượng từng du học tại Mỹ, tốt nghiệp thạc sĩ Đại học Yale và tiến sĩ Triết học tại Đại học Columbia. Có khả năng ngoại ngữ và kiến thức sâu rộng, ngài từng đảm nhiệm các công tác đối ngoại của Phật giáo, đồng thời giữ chức Hiệu trưởng Trường Trung học Miền Nam, Giám đốc Trường Trung học Vạn Hạnh tại Sài Gòn trước năm 1975.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp tham gia tranh đấu trong Pháp nạn tại miền Nam năm 1963, là một trong những nhân chứng của sự kiện lịch sử Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Trong quá trình hoạt động Phật sự, Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp có nhiều đóng góp cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ngài từng tham gia chứng minh Hội đồng Phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam, làm giới sư tại nhiều Đại giới đàn, giữ vai trò Viện chủ và Trưởng tông phong tổ đình Vĩnh Nghiêm.

Ở Hội đồng Chứng minh, ngài đảm nhiệm chức vụ Phó pháp chủ kiêm Giám luật, đồng thời là Trưởng ban Giám luật.

Theo thông tin từ Giáo hội, thời gian gần đây, sức khỏe Trưởng lão Hòa thượng suy yếu. Dù được các bác sĩ và chư tăng tổ đình Vĩnh Nghiêm tận tình chăm sóc, do tuổi cao, ngài đã viên tịch.