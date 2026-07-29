Lễ hội Âm nhạc quốc tế Gabala lần thứ 15 tại Azerbaijan diễn ra từ ngày 29/7-3/8 với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Azerbaijan, Áo, Kazakhstan, Moldova, Uzbekistan và Việt Nam.

Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Azerbaijan Kamaladdin Heydarov thử chơi cây đàn Tính của Việt Nam.

Được tổ chức dưới định dạng mới mang tên GabalaFest, lễ hội kết hợp các buổi hòa nhạc ngoài trời, triển lãm nghệ thuật và các lớp học chuyên sâu (masterclass) miễn phí.

NSND Bùi Công Duy chia sẻ với VietNamNet: "Đoàn Việt Nam rất vinh dự được lựa chọn biểu diễn khai mạc liên hoan. Các tiết mục của đoàn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Azerbaijan Kamaladdin Heydarov".

NSND Bùi Công Duy và nghệ sĩ Trần Hải Đăng chia sẻ về đàn Tính cho Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Azerbaijan.

Ban nhạc Trống Đồng của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam biểu diễn.

Tiết mục Chèo của nghệ sĩ Thanh Huyền - Nhà hát Chèo Hà Nội gây ấn tượng với khán giả.

Ca sĩ Trường Linh thăng hoa trên sân khấu.

Khán giả thích thú theo dõi buổi diễn của đoàn Việt Nam.

Hát Then - Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại được UNESCO công nhận do nghệ nhân Chu Hồng Phương (Lào Cai) biểu diễn gây chú ý.

Biểu diễn hát Then ở Lễ hội Âm nhạc quốc tế Gabala

Các nghệ sĩ Đoàn Việt Nam.