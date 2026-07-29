Lễ hội Âm nhạc quốc tế Gabala lần thứ 15 tại Azerbaijan diễn ra từ ngày 29/7-3/8 với sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Azerbaijan, Áo, Kazakhstan, Moldova, Uzbekistan và Việt Nam.
Được tổ chức dưới định dạng mới mang tên GabalaFest, lễ hội kết hợp các buổi hòa nhạc ngoài trời, triển lãm nghệ thuật và các lớp học chuyên sâu (masterclass) miễn phí.
NSND Bùi Công Duy chia sẻ với VietNamNet: "Đoàn Việt Nam rất vinh dự được lựa chọn biểu diễn khai mạc liên hoan. Các tiết mục của đoàn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp Azerbaijan Kamaladdin Heydarov".
Biểu diễn hát Then ở Lễ hội Âm nhạc quốc tế Gabala